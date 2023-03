Afrique: La Tunisie qualifiée pour la CAN TotalEnergies 2023

La sélection tunisienne a battu la Libye (1-0), ce mardi 28 mars 2023, à Benghazi et se qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations, TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.

L'unique but de cette rencontre, comptant pour la quatrième journée des éliminatoires, a été inscrit par Haythem Jouini à la 16'.

Les Aigles de Carthage ont affiché leur supériorité d'entrée de jeu avec l'ouverture du score de en ouvrant le score grâce à l'attaquant du stade tunisien Jouini (0-1, 16'). Les poulains de Kadri ont poussé pour faire le break, mais n'ont pas réussi à briser une nouvelle fois la défense libyenne bien autour de son gardien Allafi.

Les coéquipiers de Musrati ont failli égaliser en seconde mi-temps sur une frappe limpide de Shafshuf, détournée par Dahmnen (46'). Mais les Tunisiens ont bien géré la deuxième période pour s'imposer.

Ainsi, la Tunisie se positionne en tête du classement du groupe J avec dix points, suivie de la Guinée Equatoriale avec 9 points, puis la Libye, 3ème avec 3 points et le Botswana est dernier avec un point.

Mauritanie 1-1 RD Congo

Dans l'autre match de la soirée, la Mauritanie et la RD Congo n'ont pu se départager (1-1) à Nouakchott. Chaque équipe a eu sa mi-temps : les Léopards la première, avec un but de Bakambu (15e) ainsi que de belles occasions ratées, les Mourabitounes la seconde, avec l'égalisation signée Soueid (57e) et une balle de match sortie par Kiassumbua dans le temps additionnel.

Auteur de son quinzième but sous le maillot national, le congolais Cédric Bakambu a été expulsé pour cumul de cartons suite à une faute sur le portier mauritanien à l'heure de jeu. Au classement, ce nul n'arrange aucune des deux équipes et maintient tout le monde en vie dans le groupe I, avec ses quatre protagonistes en trois points : dans l'ordre le Gabon (7), le Soudan (6), la Mauritanie (5) et la RDC (4).