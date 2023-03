Gabon: Renforcement des capacités des OSC à la norme ITIE

Les 22 et 25 mars derniers, s'est tenu à Libreville un atelier de capitalisation du projet société civile sur l'ITIE avec l'appui financier et technique de l'Union Européenne (UE) aux bénéfices des associations, organisations de la société civile (OSC) et des communautés.

Première phase bouclée avec une satisfaction totale des bénéficiaires du projet au regard de l'atteinte des résultats.

"Pour un accompagnement de l'Union Européenne à l'endroit des OSC et des communautés engagées dans les questions d'industries extractives donc, de transparence et de lutte contre la corruption, c'est une expérience réussie au regard de la très forte appropriation des actions par les bénéficiaires de ce projet quant à la compréhension et à l'implémentation de la norme ITIE dans son ensemble mais surtout dans sa pratique au niveau local", s'est réjoui, Guy René Mombo Lembomba en sa qualité de Coordinateur dudit projet au niveau local non sans remercier l'Union Européenne pour la confiance placée en eux et d'exhorter d'autres partenaires techniques et financiers à emboîter le pas de l'UE en vue de maintenir la cadence des actions futures.

Au terme de cet atelier, un plaidoyer a été lancé par les acteurs en direction des autres partenaires pour la mobilisation et l'accompagnement des OSC et communautés dans les actions projetées. Les questions de la transparence des industries extractives et de la lutte contre la corruption étant essentielles.

Plus d'une centaine d'OSC, communautés et associations y compris des journalistes y ont pris une part active.