Gabon: Naufrage - Pour que 'plus jamais ça'...

Pourquoi ne faudrait-il pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut ? Comment éradiquer ou minimiser la corruption, le favoritisme, le laxisme pour que le pire s'éloigne de nous ? Ce sont autant des questions que se posent le commun des Gabonais.

Le cas du naufrage Esther Miracle qui a endeuillé de nombreuses familles doit interpeler et servir de leçon.

Le naufrage de l'Esther Miracle survenu le 09 mars dernier est encore dans la mémoire collective des Gabonais. Des corps introuvables, des familles endeuillées, des personnes ayant survécu encore sous le coup du traumatisme. Un drame maritime qui a indigné les populations qui, comme un seul homme disent : "Plus jamais ça dans notre pays. Mettez les gens qu'il faut à la place qu'il faut pour éviter ce genre de situation dramatique"

Des personnes expérimentées...

Il faut nommer aux postes de responsabilité, des personnes de probité morale avérée, des personnes ayant une expertise connue et reconnue. Ceux qui ont prouvé de leur dynamisme et qui sont appelés à d'autres fonctions, peuvent être consultés pour des éventuels conseils ou orientations.

Les exemples sont légions. Armand Dagraça Tchitembo, par exemple qui a une bonne expérience pour avoir déjà travaillé dans plusieurs domaines, secteur Petrolier, secteur maritimes, collectivités locales et secteur électricité et eau, en sa qualité d'Ancien Directeur général adjoint de Panafrican Energy et ancien Directeur général adjoint de Addax et pour avoir travaillé à la CNNII comme Directeur des transports spécialisés, de l'exploitation et à la fin des projets et du développement peut faire l'affaire.

Avant lui il y a beaucoup d'autres personnes telles que François Oyabi qui connaît également et parfaitement le secteur maritime pour avoir travaillé en France et au Gabon. Les cas d'exemples sont nombreux.

Dans un de ses libres propos,Armand Dagraça Tchitembo faisait d'ailleurs savoir qu'en matière de navigation fluviale ou maritime, il sait de quoi il parle. "Les secours de nuit s'avèrent plus dangereux qu'autre chose surtout lorsque l'endroit du drame n'a pas encore été localisé. Pour secourir des gens en mer, il faut vraiment bien s'organiser, afin que tout se fasse dans les règles de l'art et sans précipitation". C'est un homme qui a de l'expérience qui s'est exprimé.

Des personnes expérimentées existent. Toujours dans le domaine des affaires maritimes, des noms sonnent. L'ancien journaliste gabonais et Directeur général de la Marine marchande, aussi Directeur général de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, Claude Tchibinda, pour ne pas le citer, a fait ses preuves.

Ces personnes nommées ont une expertise avérée. Il y en a bien d'autres aussi capables et professionnelles. Elles devraient être consultées pour apporter du leur pour le bon fonctionnement ou la bonne gestion de la chose publique. Il le faut pour que plus jamais ça.