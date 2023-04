Cameroun/Namibie: Qualifications - Mardi noir pour le football camerounais

Deux des sélections nationales (senior et les espoirs) de football se sont inclinées ce jour.

Le mardi 28 mars 2023 restera gravé comme une journée sombre pour le football camerounais.

Les lions Indomptables qui étaient sur deux fronts s'en sortent avec deux défaites : (2-1) à Soweto contre la Namibie pour la sélection fanion et (1-0) (1-1 sur les deux rencontres puis 6-7 a t.a.b)pour la catégorie U23 a Yaoundé.

Deux résultats qui viennent noircir le tableau des sélections nationales qui depuis un bout, n'arrivent pas à se qualifier pour les phases finales des compétitions continentales et même internationales. Si les U23 sont éliminés de la course à la Can de leur catégorie, les seniors quant à eux conservent leurs chances de qualification. Mais ils perdent la tête de leur poule pourtant largement à leur portée au profit d'une modeste équipe de Namibie, qui après avoir mené la vie dure aux poulains de Rigobert Song à Nfandena, s'est payée le luxe de battre les quintuples champions d'Afrique du fond de leur 113e place au classement Fifa.

Les coéquipiers de Vincent Aboubacar doivent donc s'imposer contre le Burundi le 04 septembre prochain, pour espérer se qualifier pour la Can 2023 prévue en côte d'Ivoire l'année prochaine. Leurs cadets par contre, doivent dire adieu à la Can marocaine et de fait, aux Jeux olympiques de Paris 2024.