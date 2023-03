Congo-Brazzaville: ARTs plastiques - Trigo Piula à travers les années et les créations

« Rétrospective Trigo » est le thème de l'exposition du peintre et sculpteur Trigo Piula qui aura lieu du 14 avril au 30 juin à l'Institut français du Congo de Pointe-Noire.

Peintre, sculpteur, graveur, dessinateur et écrivain, Trigo Piula fait partie des grands noms de la peinture congolaise tant par l'immensité de son talent, la longévité de sa carrière que par la diversité de ses créations toujours innovantes.

Sa peinture replonge le public dans son identité culturelle, lui fait revisiter ses us et coutumes. Elle combat une forme d'aliénation profondément ancrée dans la conscience de l'Africain du fait de la colonisation et de la domination de la culture occidentale. Au nombre des valeurs culturelles défendues par le peintre figure la Tchikumbi, rite initiatique qui permet à la jeune fille Loango d'entrer de plain-pied dans l'âge nubile.

Trigo Piula est né en 1953 à Pointe-Noire. Adolescent, il part pour la France afin d'étudier l'art. Il y découvre des matériaux et des techniques nouvelles. Il participe à sa première exposition en 1966 puis en 1968 à Toulouse. Ayant étudié l'espagnol, il se passionne pour les maîtres de la peinture ibérique tels que Francisco de Goya, Diego Vélasquez, Le Greco. Il est émerveillé par l'architecture d'Antoni Gaudí à Barcelone et s'intéresse également à l'école italienne et hollandaise.

À Paris, il visite les plus grands musées. Tout cet enrichissement a changé sa vision du monde et influencé son oeuvre. C'est ainsi qu'il a commencé à faire une synthèse entre les tableaux d'art occidental et les symboles et objets rituels africains. Il est l'un des meilleurs peintres sculpteurs évoluant au Congo possédant une expérience professionnelle très riche et un rayonnement international qui ne se dément plus.

Il enseigne l'art au lycée français Charlemagne de Pointe-Noire. Ses oeuvres exposées de par le monde de 1978 à nos jours suscitent toujours respect et admiration. Trigo Piula a reçu le grand prix du président de la République en 2000. Il est fondateur de l'association des peintres congolais « Ndji Ndji art ».