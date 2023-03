Congo-Brazzaville: Hygiène hospitalière - Une innovation du ministère de la Santé et de la Population

La question de l'hygiène hospitalière dans les formations sanitaires du Congo afin d'éviter que les patients hospitalisés ressortent malades à cause des conditions d'hygiène a été au centre des débatss le 28 mars, lors de la réunion de la Coordination de l'évaluation des formations sanitaires et des structures d'appui aux soins à Brazzaville.

La rencontre s'est inscrite dans le cadre d'une prise de contact entre le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, et les présidents des Comités de direction des hôpitaux nouvellement nommés ainsi que les anciens.

Après trois heures d'échange, le président du comité de direction du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, Armand Moyikoua, a expliqué que plusieurs points ont été abordés à cette occasion.

Il s'agit notamment des points sur la formation du personnel de santé, l'hygiène hospitalière et les budgets programmes, une nouvelle innovation du ministère où les budgets doivent correspondre aux programmes établis par les établissements sanitaires. Il a poursuivi que le ministre a insisté sur la question de l'hygiène hospitalière qui nécessite une amélioration car elle intéresse tous les partenaires, les médecins, le personnel ainsi que les malades.

Le point sur l'hémodialyse a été également évoqué à cette même occasion. « Le ministre tient beaucoup à l'hémodialyse parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont en attente afin de recevoir des moyens techniques d'essais pour l'épuration du sang », a-t-il signifié.

Les présidents des comités de direction ont, à leur tour, émis le souhait au ministre de la Santé de voir une amélioration du service d'urgence afin qu'il soit fonctionnel.

« Le service des urgences est la porte de l'hôpital. Il doit être en mesure techniquement, matériellement et humainement afin d'assumer ses missions de prendre en charge toutes les urgences de terrain », a-t-il indiqué.

Notons que la lettre de cadrage du ministère de la Santé et de la Population a énuméré, dans la revue du secteur de la santé et l'évaluation des plans de travail des hôpitaux, diverses faiblesses : l'absence des projets d'établissement, une faible allocation à la dépense médicale hospitalière, la faible disponibilité des médicaments et bien d'autres, etc.

Cette même lettre a souligné que les présidents des comités de direction sont les acteurs de première ligne de la réforme hospitalière et de l'amélioration des performances aussi bien des soins et services de santé que des prestataires de soins. Ils ont la mission de veiller au respect des statuts, à la tenue régulière des réunions du comité de direction; de vérifier la transmission par la direction générale, à la tutelle, des délibérations de ce comité et de contrôler leur exécution.