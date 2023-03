Afrique: Forum Côte d'Ivoire - Congo - L'ambassadeur Touré née Koné Maman revient sur les temps forts

Le premier forum économique, culturel et touristique Congo-Côte d'Ivoire a fermé ses portes le week-end dernier, à Brazzaville. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Congo, Touré née Koné Maman, revient sur les temps forts de l'événement.

Placé sur le thème « Coopération Côte d'Ivoire-Congo : opportunités et perspectives », le forum a mis en exergue les atouts économiques culturels et touristiques, et donné l'opportunité aux entreprises des deux pays de faire connaître leurs produits. A sa clôture ponctuée par une soirée dinatoire agrémentée par les humoristes ivoiriens Boukary et Digbeu Cravate, la diplomate ivoirienne, est revenue sur les temps forts de ces assises.

« Nous avons pendant trois jours rapproché les opérateurs économiques du Congo et de la Côte d'Ivoire. Nous avons eu aussi des présentations institutionnelles et signé quatre accords entre le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire et l'Agence pour la promotion des investissements, entre les deux chambres de commerce de Côte d'Ivoire et du Congo ; le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brazzaville et le CHU de Cocody ; l'université Félix-Houphouët-Boigny de Côte-d'Ivoire et l'Université Denis-Sassou-N'Guesso du Congo », a expliqué l'ambassadeur.

Elle a précisé qu'après ces accords, il y a eu des B to B, des panels sur l'agriculture, le commerce, le tourisme et la culture. « A la fin de tous ces travaux, il était normal qu'on puisse se retrouver pour se relaxer, féliciter nos artisans, nos opérateurs économiques, nos présidents des chambres consulaires et chambres de commerce, des centres d'investissements. C'est le lieu ici de remercier la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de- Brazza pour nous avoir offert l'espace pour la tenue de ce forum », a-t-elle ajouté.

Partenaire de cette première édition du forum économique, culturel et touristique Côte d'Ivoire-Congo, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, a exprimé sa reconnaissance à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui a transporté son pays au Congo, précisément à Brazzaville. C'est une joie, a-t-elle fait savoir, parce que cela a permis de toucher deux volets, l'interconnexion, notamment sur le forum économique Côte d'Ivoire-Congo avec le travail scientifique sur plusieurs thèmes qui ont été défendus par des éminentes personnalités qui sont dans l'économie, le tourisme, la culture.

En outre, la présence des artistes humoristes, Digbeu cravate et Boukary, a égayé les participants à ce forum. « Les artistes humoristes ont su le dire, la culture est une et indivisible. Une fois de plus, je tiens à féliciter l'ambassadeur Touré Koné Maman. Elle s'est battue pour que cet événement soit une réussite. Tout est à son honneur, tout est à son mérite. Je suis fière qu'elle soit une Africaine, un exemple à suivre. Nous venons de clôturer avec succès la première édition du forum économique Côte d'Ivoire - Congo », a indiqué la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.

Notons qu'au cours de cette soirée, les prix d'excellence ont été remis aux femmes qui ont contribué à la réussite de cet événement, dont l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Congo, Touré Koné Maman, qui a reçu le prix d'excellence 2023 pour l'organisation de ce forum.