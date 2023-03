Congo-Kinshasa: Livres - Une publication consacrée au Pr Bongo Pasi

Pour la première fois de son histoire, la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Kinshasa (Unikin) a porté, le 25 mars, sur des fonts baptismaux un ouvrage relatant les mérites du Pr Bongo Pasi.

Le Pr Willy Bongo Pasi a été admis à l'éméritat en août 2022. Et la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Unikin, où il a formé plusieurs étudiants devenus même professeurs d'universités, a de ce fait tenu à célébrer cet éclectique philosophe et savant congolais. Ainsi, la salle du Conseil a été garnie de la présence de diverses personnalités scientifiques, du sénateur Kaomba, des étudiants, etc., venus rendre hommage et célébrer cet érudit à travers le livre intitulé "Des sens et de l'usage de la vie. Mélanges offerts au professeur Willy Bongo Pasi pour son éméritat ".

Ce livre collectif a été édité sous la direction du Pr Charles Djungu Simba. « La Faculté des lettres et sciences humaines célèbre aujourd'hui l'éméritat de l'un des généraux de cette université, un général étoilé, avec une épaule galonnée qui a fait ses preuves sur le champ de bataille, le terrain de la discursivité. Il a utilisé les armes de destruction massive de l'ignorance et combattu la doxa », a du reste souligné le Pr Christian Tumba, modérateur de la cérémonie.

Djunga Simba présente le livre

Le Pr Charles Djungu Simba s'est, pour sa part, exercé à la présentation de l'ouvrage. Paru aux Editions du Pangolin, l'ouvrage « Les Mélanges offerts au professeur Willy Bongo Pasi pour son éméritat » est un assemblage de dix-huit articles regroupés en cinq rubriques, quatre témoignages, trente pages du Curriculum Vitae, renfermés dans 462 pages en format A5, illustrant les cinquante ans d'activité de ce scientifique et philosophe hors-pair versé dans l'épistémologie, la bioéthique et les droits de l'homme, et qui s'est investi avec brio dans plusieurs autres champs du savoir. Djungu Simba a rappelé le leitmotiv du Pr Willy Bongo Pasi : « Utiliser inlassablement la raison, avoir constamment l'esprit critique, toujours être à la quête du savoir ».

Biographie du Pr Willy Bongo Pasi

L'un des temps forts de cette cérémonie a sans doute été la présentation de la biographie du Pr Willy Bongo Pasi par l'un de ses disciples et aujourd'hui son collègue, le Pr Bob Bobutaka Bateko. Il a d'emblée laissé entendre que « présenter un savant, un sachant, n'est pas chose aisée, pas facile du tout ». De recherches menées par cet expert des archives, des sciences de l'écrit et de la mémoire, l'on retient que le Pr Willy Bongo Pasi est né le 8 mai 1950 à Bagata. Il est marié à la Pre Marie Claire Mukwasa Gipela et père de sept enfants. Polyglotte avéré, il maîtrise les quatre langues nationales et plus d'autres langues.

Bob Bobutaka a brossé le parcours scolaire, humanitaire et universitaire de Willy Bongo Pasi, depuis Bagata à l'école primaire, en passant par les petits et grands séminaires, jusqu'à l'Uniki (ex-Lovanium). C'est en 1996, qu'il obtient son doctorat en philosophie et plonge dans les trois domaines de recherche, l'épistémologie, la bioéthique et les droits de l'homme, applique au passage les trois fonctions d'un professeur d'université : graduat, licence et diplôme d'études approndies, équivalent dans le système actuel de licence, master et doctorat.

Auteur d'une vingtaine d'ouvrages scientifiques et de 95 articles scientifiques à partir de 1979, a révélé Bob Bobutaka, il est promoteur de huit thèses au pays et à l'étranger. Soit dit en passant, Willy Bongo Pasi a dirigé la thèse du Pr Bob Bobutaka en 2015 sur l'épistémologie des sciences de l'information et de la communication (Sic) alors que les Sic sont du domaine de la pragmatique. «C'est sa dextérité qui a eu raison, car avec la capacité d'être agent de la communication, j'ai démontré l'anthropologie des gestes de Marcel Jousse, sous l'impulsion de l'épistémologue Willy Bongo Pasi », a lâché le Pr Bob Bobutaka.