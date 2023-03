Congo-Brazzaville: Développement industriel - Le pays prêt à accueillir les investisseurs ivoiriens

Le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, qui a échangé le 24 mars avec le président de la Chambre de commerce et des industries, Fama Touré, et la responsable des relations publiques du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, Pélagie Yao, a assuré aux interlocuteurs que la République du Congo était ouverte et prête à accueillir les investisseurs ivoiriens.

Arrivée à Brazzaville à l'occasion du forum économique, culturel et touristique organisé du 22 au 24 mars sur le thème « Coopération Côte d'Ivoire-Congo : opportunités et perspectives », la délégation ivoirienne est allée exprimer au ministre du Développement industriel sa satisfaction pour la bonne tenue de cette première rencontre des investisseurs. « Nous avons indiqué au ministre que tout s'est bien passé, le forum a eu un succès. Toutes les grandes entreprises et les institutions venant de Côte d'Ivoire ont eu des échanges avec leurs homologues congolais », a expliqué Fama Touré à sa sortie d'audience.

Selon lui, le ministre congolais en charge du Développement industriel a mis un accent particulier sur le renforcement des capacités et d'échanges entre les pays du continent. « Nous avons compris que vaut mieux renforcer les échanges entre Africains parce qu'il y a du potentiel. Et beaucoup de chefs d'entreprise qui sont venus avec nous ont dit que ce n'est qu'un premier pas et que nous allons nous préparer pour revenir », a-t-il indiqué.

Accompagné de son homologue congolais, Paul Obambi, le président de la Chambre de commerce et des industries de Côte d'Ivoire, dont le développement du pays à environ 90% repose sur le secteur privé, a rappelé que le forum de Brazzaville a été une occasion pour renforcer la collaboration avec le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers tel que souhaité par les deux parties. « Selon les dires de mon homologue congolais, la Zone de libre-échange continentale africaine est en train de se confirmer à grands pas et que nous devons nous préparer car, seules les entreprises compétitives pourront effectivement tenir », a conclu Fama Touré.

Avec la responsable des relations publiques du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, les entretiens ont porté sur les investissements en milieu rural dans le secteur de la transformation des produits agricoles. « Le projet dont je viens de discuter avec monsieur le ministre consiste à développer une usine de transformation par des partenaires. Le but est de valoriser le potentiel en fonction des potentialités par zone. Il s'agit, par exemple, de la transformation du manioc en amidon, en farine de pain... », a résumé Pélagie Yao en substance.