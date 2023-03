Afrique: Banque mondiale - Les raisons du ralentissement de la croissance économique d'ici à 2030

L'économie mondiale devrait ralentir à 2,2% de croissance d'ici à 2030, selon un rapport de la Banque mondiale publié le 28 mars.

Le déclin de la croissance devrait concerner autant les pays les plus avancés que les pays en développement et émergents. Pour les économies en développement, la baisse sera considérable. La croissance est passée de 6 % par an entre 2000 et 2010 et à 4 % par an d'ici à 2030. Pour Indermit Gill, économiste en chef de la Banque mondiale, « l'économie mondiale est peut-être en train de perdre une décennie ».

Dans ses explications, la Banque a situé la croissance mondiale moyenne à 2,9 % si des réformes sont réalisées dont l'accroissement des investissements.

« Nous devons aux générations futures de concevoir des politiques capables d'assurer une croissance solide, durable et inclusive », a affirmé Ayhan Kose, directeur de la cellule Perspectives de la Banque mondiale et l'un des principaux auteurs du rapport.

« Il faut dès maintenant donner une impulsion politique audacieuse et collective pour raviver la croissance. À l'échelon national, chaque économie en développement devra reproduire ses meilleurs résultats des dix dernières années grâce à la mise en oeuvre de mesures diverses », précise le rapport. Et d'ajouter : « A l'échelon international, la réponse politique suppose une coopération mondiale plus étroite et un effort accru pour mobiliser les capitaux privés ».

Le document propose également une base de données publiques exhaustives qui rassemblent, pour la première fois au monde, de multiples mesures de la croissance potentielle du produit intérieur brut, couvrant 173 économies entre 1981 et 2021. C'est également la première étude qui décrit comment une série de perturbations économiques de court terme, telles que les récessions et les crises bancaires systémiques font baisser la croissance potentielle à moyen terme.