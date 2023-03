Congo-Kinshasa: Kimbanseke - Inauguration de la nouvelle maternité du Centre hospitalier Kingasani des soeurs des pauvres de Bergame

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a inauguré lundi 27 mars la nouvelle maternité du Centre hospitalier Kingasani des soeurs des pauvres de Bergame, dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa.

Le bâtiment inauguré est constitué, entre autres, de 10 salles, dont une salle néonatale, une salle de surveillance du travail des sages femmes, une salle d'opération, une salle de réanimation néonatale post-opératoire, une salle d'entreposage de matériels d'intervention chirurgicale, une salle de travail, une salle de réveil post-opératoire, une salle de distribution des fluides médicaux, une salle d'accouchement, et une salle d'hospitalisation post-opératoire, rapporte la Primature.

Le coût d'investissement est de 4,2 millions d'euros, bâtiment et équipements. Sa construction est l'oeuvre du consortium Ginger international et Médecins du Monde, qui mettent en oeuvre le programme « Projet Mère et Enfant de Kinshasa » ( PROMEKIN). Ce dernier vise à contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité materno-infantiles de la population de Kinshasa.

« Je tiens à saluer l'initiative ayant abouti à cette réalisation, qui constitue la preuve de dynamisme de la coopération entre la France et la RDC. Coopération récemment renforcée par la visite du Président Emmanuel Macron de la République française ici à Kinshasa. Cette nouvelle maternité construite et équipée aux normes requises va améliorer considérablement la santé de la mère et de l'enfant dans cette zone », s'est réjoui Jean-Michel Sama Lukonde.

Il a salué l'engagement social et l'abnégation des soeurs de la Congrégation des Pauvres de Bergame qui, depuis une cinquantaine d'années, oeuvrent dans un apostolat exemplaire pour une meilleure prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.

« Au nom du Gouvernement de la République, je voudrais leur rendre hommage. Hommage aussi à tout le personnel congolais, ces femmes, ces hommes, qui, tous les jours, oeuvrent ici dans cet hôpital, dans cette oeuvre sociale, oeuvre qui mérite tout notre respect. Parce qu'ils donnent la vie dont nous bénéficions tous », a ajouté le chef de l'exécutif congolais.

Financé par l'Agence française de développement (AFD), dans le cadre de la collaboration bilatérale entre la RDC et la France, ce projet vise à améliorer la santé maternelle et infantile en zones périurbaines de Kinshasa via une amélioration de l'offre des soins en zones périurbaines défavorisées, un renforcement du réseau communautaire sur les droits en santé reproductive, un renforcement des réseaux de professionnels de soins et de collaboration inter-établissement de la ville de Kinshasa, et une amélioration des actions de prévention et contrôles des infections en contexte de COVID-19.

Environ 830 femmes meurent chaque jour dans le monde du fait de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Cependant, la majeure partie de ces décès, qui se sont produits dans des pays à revenu faible auraient pu être évités.