Burkina Faso: Engins explosifs improvisés - Une stratégie nationale pour les désamorcer

Un atelier de validation du projet de stratégie nationale de lutte contre les Engins explosifs improvisés (EEI) s'est ouvert le mardi 28 mars 2023 à Ouagadougou. Au cours de 2 jours de travaux, il s'agira pour les experts de la Commission nationale de contrôle des armes (CNCA) et les partenaires techniques de passer en revue le contenu du projet de stratégie qui leur est soumis en vue d'apporter les corrections nécessaires. In fine, le document validé servira de référence dans les actions de lutte contre les EEI au Burkina Faso.

Pour l'intendant colonel major Anselme Sanou, les attaques terroristes ont entraîné l'utilisation des Engins explosifs improvisés (EEI) au Burkina Faso occasionnant plus de 550 incidents de 2017 à 2023 avec environ 1 091 victimes dont 544 morts et 547 blessés. Neuf (9) régions sur 13 que compte le Burkina ont connu au moins un incident d'EEI avec une grande propension pour les régions du Sahel et de l'Est. « Ces statistiques qui dénotent l'ampleur du phénomène nous obligent à inscrire la lutte dans un processus qui prend en compte, en amont la prévention, et en aval des actions de détection et de neutralisation », a-t-il soutenu.

Pour M. Sanou, l'élaboration de la stratégie permet ainsi une programmation d'activités en vue d'une synergie d'action de l'ensemble des acteurs intervenant dans la lutte et la mutualisation des efforts. « La mise en oeuvre intégrale de cette stratégie permettra sans doute de réduire les incidents liés aux EEI et par conséquent le nombre de victimes », affirme-t-il.

Pour le colonel major Kassoum Coulibaly, ministre d'Etat, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, dans ce contexte marqué par les attaques récurrentes des groupes terroristes, tous les efforts doivent être conjugués avec l'ensemble des acteurs militaires, civiles et des organisations partenaires. A l'en croire, l'élaboration de la stratégie de lutte contre les EEI s'inscrit en droite ligne avec les orientations du gouvernement qui a fait de la sécurisation du territoire la priorité principale.

Selon lui, la vision du projet de stratégie nationale 2023-2027 de lutte contre les engins explosifs improvisés est de faire en sorte que d'ici à l'horizon, le Burkina Faso soit exempt de toute menace liée aux EEI et la vie humaine y soit garantie, la libre circulation des personnes et des biens soit assurée et un climat de confiance soit instauré au sein des communautés.

Pour ce faire, la sensibilisation des populations, le contrôle des composantes dans la fabrication des EEI, le renforcement des capacités techniques des acteurs chargés de la lutte contre ces engins et l'acquisition d'équipements de détection et de neutralisation sont fortement attendus.

Le ministre de la Défense a adressé ses remerciements à l'ambassade du Canada qui a bien voulu financer l'élaboration de la Stratégie ainsi qu'au service de lutte anti-mine des Nations unies (UNMAS) qui a été le bras technique pour la conception de ce document.