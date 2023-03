Afrique de l'Ouest: Elim. CAN 2023 - Le Cap-Vert dispose de l'Eswatini et se rapproche du Burkina

Le Cap-Vert s'est imposé par le plus petit des scores (1-0) grâce à un but de Ryan Mendes pour prendre un avantage quasi définitif pour la deuxième place, synonyme de qualification. Si le Burkina Faso s'impose contre le Togo, les Requins Bleus auront un pied et demi à la CAN 2023.

Les Cap-Verdiens ont battu l'Eswatini par un 1-0 grâce à un but de Ryan Mendes (56e), lors de la 4ème journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un but qui permet au Cap-Vert de compter 7 points alors que le Burkina Faso, qui doit jouer plus tard dans la soirée, totalise 9 points.

A rappeler le portier cap-verdien Vozinha a également arrêté un penalty.