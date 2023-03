Afrique: Elim. CAN 2023 - Sans forcer l'Egypte coule le Malawi

L'Egypte a fait un pas de géant vers la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024 avec une victoire convaincante 4-0 sur le Malawi, au stade national Bingu de Lilongwe.

Les buts de Tarek Hamed, Omar Marmoush, Mohamed Salah et Zizo ont permis aux Pharaons de réaliser le doublé face aux Flames. Cette victoire leur permet de prendre la tête du Groupe E, à égalité avec la Guinée (9 points).

Les Pharaons ont pris l'avantage dès la quatrième minute, Hamed trouvant le chemin des filets d'une frappe puissante. Marmoush a doublé l'avantage de l'Egypte avant que Salah n'échange des passes avec Mostafa Mohamed et n'inscrive un tir du pied gauche pour porter le score à 3-0. Zizo a inscrit le quatrième but à la 50e minute, et l'Égypte a mené le reste du match à un rythme confortable sans trop d'efforts.

Grâce à cette victoire, l'Égypte est sur le point de se qualifier pour la phase finale qui aura lieu en Côte d'Ivoire en 2024. Les Pharaons et la Guinée sont désormais les grands leaders du groupe E, tandis que le Malawi et l'Éthiopie occupent respectivement la troisième et la quatrième place avec trois points.

Les équipes reprendront leur campagne de qualification en juin, le Malawi se déplaçant en Éthiopie et l'Égypte en Guinée.