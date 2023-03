Sénégal: Lancement d'un Fonds Multi-Acteurs destiné à appuyer les organisations féminines

Dakar — Un fonds multi-acteurs a été lancé mardi, à Dakar, avec l'objectif de contribuer à un meilleur positionnement des organisations féminines de la société civile sénégalaise, en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable (DDD), a constaté l'APS.

"Le Fonds multi-acteurs reste la matérialisation de la vision du Centre d'études et de coopération internationale (CECI), qui vise à soutenir des organisations féminines de la société civile à travers le renforcement de leurs capacités organisationnelles, l'optimisation de la portée et la qualité de leurs services", a expliqué l'ambassadrice du Canada à Dakar, Marie-Geneviève Mounier.

Elle s'exprimait au cours d'une table ronde des bailleurs axée sur le thème : "Le mouvement associatif féminin, une force sûre pour le développement humain durable".

Cette rencontre a enregistré la participation d'environ 500 acteurs, dont les partenaires techniques et financiers, parmi lesquels ONU Femmes, l'entité des Nations Unies pour l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes dans le monde, et 25 organisations féminines de la société civile sénégalaise.

Mme Mounier a encouragé les organisations féminines, ainsi que leurs partenaires "à contribuer à la pérennisation de ce Fonds d'appui aux organisations féminines de la société civile".

La représentante du ministère de la Formation professionnelle, Ndoumbé Diop Thiam, souligne que ce fonds multi-acteurs pour le développement des mouvements associatifs, "représente une étape importante dans la pérennisation du projet Voix et leadership des femmes (VLF)".

"Ce Fonds, sans nul doute, va mobiliser des ressources financières pour soutenir les organisations féminines dans leur mission de promouvoir l'emploi, la formation et l'entreprenariat chez les filles et les femmes", a-t-elle assuré.

Elle ajoute qu'il "va contribuer à une mise en place durable pour l'accompagnement et la formation des jeunes filles", ajoutant qu"'il sera efficace pour répondre au besoin des femmes et filles et renforcer l'action des organisations féminines".

La cheffe du projet VLF, Woré Ndiaye Kandji, rappelle que les femmes jouent un rôle prépondérant dans toutes les questions prises en charges par le projet VLF, notamment "la santé, les violences basées sur le genre, le renforcement du pouvoir économique, etc."