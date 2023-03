Congo-Kinshasa: Gospel - 'YHWH Kumama', le nouveau single de Maman Mbudi

La version audio du cantique de l'artiste Maman Mbudi, disponible sur la chaîne YouTube depuis le 22 mars, est le premier titre lancé de son second album dont la sortie est prévue en août prochain.

Invitant les mélomanes à écouter son nouveau titre et à le partager, Maman Mbudi les avise à l'avance que « YHWH kumama est un cantique nouveau pour la gloire du Seigneur et l'édification de son peuple ». Au Courrier de Kinshasa, elle a précisé que le single annonce un nouvel album, le deuxième, depuis que l'artiste comédienne est devenue aussi officiellement musicienne, en 2018.

Comme l'indique le mot kumama, soit loué en lingala, le nouveau morceau est le premier chant de louange de l'album à venir qui est une oeuvre à la fois d'adoration, de louange et de supplication. Enregistré à Kinshasa, au studio PBB pour Porte des bonheurs et des bénédictions, il s'agit du premier des douze titres qui vont composer l'opus. Il sera disponible sur le marché dès le 26 août prochain, a affirmé Maman Mbudi.

Dans «YHWH kumama», Maman Mbudi chante seule accompagnée d'un choeur féminin. Quelques collaborations sont prévues dans certains des autres titres en cours de réalisation. A propos de ces featurings, elle s'est réservée de les mentionner, invitant les mélomanes à un peu de patience jusqu'à la sortie de l'oeuvre. Le seul commentaire qu'elle s'est permise s'est résumé à cette explication : « Je ne sais pas les dévoiler maintenant parce que nous n'avons pas encore fini les enregistrements ».

Un ton différent

Par ailleurs, il est un détail que l'on note en écoutant «YHWH kumama». En effet, certaines intonations de voix rappellent celles de feue Marie Misamu. Pourtant, la chanteuse s'en défend. Questionnée sur ce choix d'imiter l'illustre disparue, elle a répondu : « Je n'ai jamais pensé ni imaginé chanter comme elle ». Pour elle, ce serait juste le fait d'une « coïncidence » et rien d'autre.

Notons que Maman Mbudi ou juste Mireille Mbudi, c'est selon, est avant tout une réputée comédienne, actrice qui a réussi à se tailler une voie dans le très prisé univers du théâtre populaire congolais. Depuis 2018, elle a pris le parti de s'afficher aussi comme musicienne, et même si le grand succès n'est pas encore au rendez-vous, il faut reconnaître qu'il n'y a rien à redire de sa belle voix. Ce qui est bien amusant, c'est de voir combien dans sa peau de chantre de l'Eternel elle a un ton différent, plus posé que l'habituelle remuante au caractère bien trempé que l'on connaît et on ne l'apprécie pas moins ainsi. Son style assez rentre dedans raffermi par sa forte voix aux intonations provinciales prononcées disparaît totalement. N'oublions pas de souligner que Maman Mbudi est de plus animatrice et réalisatrice.