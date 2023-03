Ile Maurice: Jin Fei - Un autre projet abandonné par manque d'argent

C'est un montage à vous donner le tournis. Les Chinois de Jin Fei se sont associés, entre eux, pour une soi-disant «joint-venture», à Anse-Jonchée.

Même après l'arrivée du gouvernement Lepep en 2014, Jin Fei a eu le vent en poupe en faisant de la spéculation foncière à Riche-Terre, au lieu d'y implanter des usines. Elle ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Après l'imposition par Vishnu Lutchmeenaraidoo d'une joint-venture avec une partie mauricienne, Jin Fei s'est alliée à... elle-même pour un autre projet dans le Sud-Est. Voici comment.

Le 26 mai 2015 est créée Silkroad International Investment Co Ltd avec comme unique actionnaire Shanxi Jin Fei Investment Company Ltd. Le 25 juillet 2018, Pravind Jugnauth rencontre Xing Lianjun, le Chairman de cette société d'investissement, et se montre toujours enthousiaste pour les projets grandioses présentés en déclarant: «The Mauritian government will vigorously support industries of biomedicine, high-end electronics, technology research and development, and health-care to station in Mauritius.» Savait-il que Silkroad International Investment Co Ltd n'était intéressée qu'à faire de l'immobilier et de la spéculation foncière à Anse-Jonchée, tout comme ce fut le cas pour Jin Fei Riche-Terre ?

Silkroad International Investment Co Ltd détiendra 80 % des actions au sein de la joint-venture Jin Fei Blue Bay Properties Ltd, incorporée le 4 octobre 2016. Les 20 % restants des actions sont la propriété de Baie Diamant Properties Ltd, qui est propriétaire du terrain de 64 arpents.

Entre soi

Et qui se cache derrière Baie Diamant Properties Ltd, fondée le 22 octobre 2012 ? Un unique actionnaire et ressortissant chinois, un certain Jianhai Gao qui siégera d'ailleurs à la Jin Fei Blue Bay Properties Ltd avec deux autres Chinois, Yang Ming et Yanjie Bai. Le capital est d'un montant de Rs 300 100 000. Yang Ming n'a pas voulu commenter et nous a raccroché au nez. Jianhai Gao nous a référés à Jin Fei. Pourtant, il siège à la Jin Fei Blue Bay Properties Ltd en tant que l'un des directeurs...

Auparavant, le 24 décembre 2015, Baie Diamant Properties Ltd de Jianhai Gao avait acquis 64 arpents de terrain à Anse Jonchée pour Rs 274 millions d'Étoile Properties Ltd de la famille Leung Shing. Jianhai Gao a rapidement obtenu la nationalité mauricienne après cet «investissement».

Un projet sous le Property Development Scheme (PDS) y a été lancé, avec une vue imprenable sur la mer. À la clé, «180 bungalows destinés aux touristes haut de gamme venant d'Asie». Autre engagement usuel : «La création de plusieurs centaines d'emplois. Aussi, la construction de ces bungalows devrait dynamiser le secteur de la pêche et des sports nautiques.»

Des trous au lieu de villas

Qu'est-il arrivé à ce projet PDS et ses promesses de création d'emplois et tutti quanti ? Rien de concret n'est sorti de terre à ce jour, ou plutôt, tout comme à Riche-Terre, c'est la terre qui a été creusée de part en part, et puis c'est tout. Encore une fois, Jin Fei, qui en était supposément l'investisseur, serait à la recherche d'autres investisseurs qu'elle n'arrive pas à trouver. Soupir d'une militante écologiste :«Heureusement que cette belle contrée n'a pas été enlaidie par les villas en béton de Jin Fei !»

Pour ceux qui l'ont oublié, rappelons que Jin Fei a été accueillie à Maurice en 2006 et que 120 petits planteurs ont été expulsés manu militari pour lancer un énième miracle industriel, qui n'a jamais été concrétisé. On comprend un peu mieux maintenant pourquoi les Chinois ne sont pas ou n'ont jamais été intéressés à implanter des industries, vu que la spéculation foncière rapporte tellement mieux, et si facilement ! Et cela, avec la bénédiction des différents gouvernements. Nous y reviendrons.