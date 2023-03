Afrique: Aliou Cisse, coach des lions - «Donner maintenant du temps de jeu à d'autres joueurs»

«Très heureux, très satisfait, on était venus chercher la qualification, on savait que c'est une place très difficile à gagner. Le Sénégal n'a pas beaucoup gagné ici, beaucoup d'équipes africaines n'ont pas gagné ici. Donc, on est très heureux.

Non seulement on continue à être invincible dans ces éliminatoires mais ce soir on se qualifie pour la prochaine coupe d'Afrique des nations où on est tenant du titre. Ces deux derniers matchs vont nous permettre de faire bouger notre effectif et donner du temps de jeu à d'autres jeunes joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. On est très satisfaits, c'est une période de ramadan et ça a été quand même compliqué, j'ai eu beaucoup de joueurs qui ont fait le ramadan, mais on a montré que le Sénégal a progressé sur le plan mental.

Un mot sur l'adversaire

Ben, je vais me répéter. On était venus pour se qualifier comme je viens de le dire. On ne s'attendait pas à un match facile. On savait que le Mozambique allait jouer très chèrement sa peau. Ils l'ont fait avec l'accompagnement de son public. Je félicite les joueurs, parce que c'est leur victoire c'est leur qualification. Leur état d'esprit est magnifique, leur comportement est magnifique. Ce résultat nous réconforte et on est heureux de faire partie des équipes qui se sont qualifiées en premier dans le continent.

Alfred Gomis, gardien des Lions

La qualification

«On est très content car on est allés chercher cette qualification très loin de nos bases. Ce n'était pas un match facile. On a contrôlé le match, mais nous avions devant nous une équipe qui voulait les trois points. Nous avions un statut à faire respecter et c'est ce que nous avons réussi»

La Résistance mozambicaine

«Je peux dire qu'ils ont une belle équipe. Ils ont de très bons joueurs et ils cherchent souvent à jouer devant. Je leur souhaite que leurs efforts soient récompensés dans un futur proche. Dans cette double confrontation, nous avons eu le dernier mot. Et je peux dire que le score pouvait même être beaucoup plus large. Ils ont essayé de se créer des occasions pour nous faire mal. Défensivement, on a bien réagi. Nous les avons empêché de faire le jeu et de parvenir à leur objectif ».

Le clean sheet

«Je pense que le fait d'encaisser un but, ce n'est pas seulement la faute au gardien. Je pense que c'est l'équipe en générale. Comme vous pouvez le voir sur le terrain, les attaquants aussi défendent quand on n'a pas le ballon. Cela veut dire que c'est une question collective. On est venus chercher ce clean-sheet car on sait que c'était important. Aujourd'hui, on a réussi à l'avoir. Mais personnellement, ce n'est pas Alfred Gomis qui a fait ce cleen-sheet. Cela concerne toute l'équipe.

Statut de remplaçant

«Je suis un joueur qui fait partie de cette sélection. C'est déjà un honneur d'être ici ; Je suis fier de faire partie de la sélection sénégalaise. Cela fait plusieurs années que je suis ici. Et je pense que c'est important aussi de donner une continuité au projet du coach. Cela fait plusieurs années qu'il est là et on s'accompagne ensemble. Nous sommes tous à sa disposition. Et comme vous le savez, il n'y a que onze joueurs qui seront sur la ligne de départ. Ce sont les choix du coach et en tant que joueurs, nous devons les respecter».

Les deux prochains matchs

On a notre plan à nous. La qualification est déjà acquise, mais cela ne veut pas dire que nous allons baisser les bras. On a un nouveau challenge. Pourquoi ne pas faire un six sur six ? Si nous pouvons le faire, nous n'allons pas hésiter.»

Sadio Mané, attaquant des Lions

«On va bien préparer les deux prochains matchs pour bien terminer les qualifications afin de préparer la prochaine coupe d'Afrique qui nous attend. Ça a été un match difficile mais on s'y attendait. On sait qu'à l'extérieur c'est toujours compliqué, il n'y a plus de petites équipes, mais je pense qu'on a montré qu'on fait partie des grandes équipes en Afrique. On a été costauds mentalement et on a su gérer le match du début à la fin. Malgré le public derrière eux, on est restés concentrés, tranquilles, sans paniquer. Je pense que c'est aussi la marque des grandes équipes.

Ça vient petit à petit (sensation), comme je l'ai dit un compétiteur a besoin de jouer. Si tu restes 4 mois sans jouer, c'est un peu compliqué. Mais bon, on essaye de faire avec, c'est le métier. Maintenant, c'est le retour en club, je vais essayer de beaucoup travailler pour revenir à mon meilleur niveau.

Francisco Queriol Junior, coach Mozambique: "Je veux remercier mes joueurs pour avoir donné tout ce qu'ils avaient. On savait que c'était important de sortir le grand jeu. Mais on avait en face de nous l'une des meilleures équipes du football africain. Le champion d'Afrique en titre. C'était difficile de malmener le Sénégal mais on a fait notre jeu et nous sommes restés dans notre philosophie. On savait que l'équipe est en train de se retrouver. On a fait des changements pour donner de l'équilibre à notre équipe.

Et dans le jeu on a tenté de gêner l'adversaire dans son jeu. On avait la confiance et jusqu'à la dernière minute on s'était dits qu'on pouvait continuer à titiller le Sénégal. On a été plus agressifs qu'au match aller. Il y a d'autres matchs qui arrivent on va essayer de bien gérer nos acquis de match de ce soir. On a analysé le jeu de cette équipe du Sénégal après le premier match. On a gardé en tête les fausses notes c'est pour quoi pour on a différemment abordé le match d'aujourd'hui».