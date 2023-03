Afrique: Qualifications CAN 2023 - Le Sénégal à l'heure ivoirienne

Le Sénégal est à l'heure ivoirienne. Les champions d'Afrique en titre ont tenu leur rang. Quatre matches, quatre victoires, une qualification à deux journées de la fin.

C'est le tarif que la bande à Aliou Cissé administre à ses adversaires depuis 2015. Même si la victoire (1-0) d'hier, mardi 28 mars face au Mozambique à Maputo, était loin d'être clinique. La prestation des Lions non plus !

(MAPUTO, Mozambique) - Les «Lions» du Sénégal se sont qualifiés à la Coupe d'Afrique des nations prévues en janvier et février 2024 en Côte d'Ivoire. Les poulains de Aliou Cissé ont composté leur ticket après une victoire étriquée (1-0) grâce à un but de Boulaye Dia inscrit à la 18ème minute de jeu. Sur un pressing de Illiman Ndiaye, le meilleur sénégalais de la rencontre, l'attaquant des Lions met sur orbite Sadio Mané qui fixe la défense mozambicaine avant d'offrir un caviar à l'attaquant de Salernitana (Série A) qui inscrit son 5ème but en sélection. La messe est dite. Plus rien ne sera marqué dans cette partie où le Mozambique avait allumé la première mèche dès l'entame du jeu. Mais très vite, le Sénégal va mettre le pied sur l'accélérateur pour se faire respecter. Aliou Cissé avait déjà averti qu'il entendait défendre son titre et surtout statut.

Il s'en suivra une kyrielle d'occasions (Sadio Mané, Illiman Ndiaye et Pape Matar Sarr) toutes vendangées.

Pis, en seconde période, le Sénégal va subir la pression des Mambas qui tenaient à bousculer les champions d'Afrique devant un public chauffé en blanc. Les «Lions» finiront par tirer leur épingle du jeu grâce à une défense dirigée par une tour de contrôle en la personne de Kalidou Koulibaly.

Comme en 2017, 2019 et 2021, le Sénégal se qualifie à deux journées de la fin des éliminatoires avec 12 points (4 matches, 4 victoires). Ce qui offre à Aliou Cissé une opportunité de voyager sereinement en juin prochain à Rwanda et en septembre à Cotonou au Bénin.

Nouvelle désillusion des U-23

Si les Lions sont heureux d'avoir rejoint la Côte d'Ivoire (pays hôte), le Maroc et l'Algérie, leurs cadets, les U-23 ont, eux, connu une nouvelle désillusion. Les protégés de Demba Mbaye, vainqueurs (3-1) devant les Aigles du Mali, ont sombré à Bamako hier, mardi 28 mars. Ils ont été corrigés (3-0) et éliminés de la coupe d'Afrique des nations U-23 prévue au Maroc en juin prochain. Une compétition qualificative aux Jeux olympiques Paris 2024. A noter que le vainqueur, le finaliste et le troisième sont qualifiés directement alors que la quatrième équipe va jouer les barrages.

Pour rappel, les Lions avaient aussi perdu une qualification à cette même compétition dans les mêmes circonstances. Après une victoire (3-1) devant la Guinée, ils avaient sombré (5-1) à Conakry. La nouvelle défaite à Bamako soulève déjà des interrogations. Pourquoi le Sénégal n'a-t-il pas permis à certains joueurs comme Bamba Dieng, John Lopy, Pape Matar Sarr et autres Formose Mendy de prendre part à ce match retour comme du reste l'a fait le Mali ? La direction technique nationale et le staff technique vont devoir s'expliquer sur cette nouvelle désillusion.

Alfred Gomis, Kalidou Koulibaly (Cap.), Abdoulaye Seck, Moussa Niakhate, Youssouf Sabaly (puis Formose Mendy), Pape Matar Sarr (puis John Lopy), Pathe Ciss (puis Nampalys Mendy), Idrissa Gana Gueye, Sadio Mane, Illiman Ndiaye (puis Krepin Diatta), Boulaye Dia (puis Habib DIALLO).

Sélectionneur: Aliou Cissé