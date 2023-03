Afrique: Eliminatoires CAN 2023 / Mozambique -Sénégal - Se qualifier maintenant !

Après la Côte d'Ivoire, pays hôte, le Maroc qui a profité de la suspension du Zimbabwe et du match nul (2-2) entre l'Afrique du Sud et le Libéria ; l'Algérie qui a battu le Niger (0-1), le Sénégal voudrait être la quatrième sélection à composter son ticket lors de cette 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023 prévue en janvier-février 2024. Aliou Cissé et ses joueurs sont hyper motivés pour remporter la 4ème victoire de suite, après avoir battu le Bénin (3-1), le Rwanda (1-0) et atomisé le Mozambique (5-1). C'est dire qu'il y aura ce soir de l'électricité au Estadio Nacional do Zimpeto où le 12ème homme compte jouer son rôle afin d'aider les Mambas à battre les tenants du titre. Un rêve de tout un pays.

(MAPUTO, Mozambique) - Aliou Cissé n'est pas que champion d'Afrique en titre. Le sélectionneur des Lions est aussi champion des éliminatoires. Depuis qu'il a pris les rênes de la sélection nationale en mars 2015, l'ancien capitaine des Lions n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires lors des qualifications de la coupe d'Afrique des nations. Grand Chelem (6 matches, 6 victoires) en 2017 (Gabon), cinq victoires et un nul en 2019 (Egypte), quatre victoires et deux matches nuls en 2021 (Cameroun).

Pour Côte d'Ivoire (2023), Cissé n'entend pas faire mieux que lors des précédentes éditions susmentionnées. Il l'a d'ailleurs dit hier, lundi 27 mars, lors de la conférence d'avant-match tenue au siège de la Fédération mozambicaine de football à Maputo.

«Nous avons un rang à défendre. Nous avons un statut à défendre. Nous sommes là pour gagner. Même si nous sommes conscients que cette équipe mozambicaine est très difficile à battre surtout à domicile. Beaucoup de sélections se sont cassées les dents ici. C'est le cas de l'Egypte», a soutenu le sélectionneur national en compagnie d'un de ses attaquants-vedettes, Boulaye Dia.

rappelons que Sénégal est leader de la poule avec 9 points devant le Mozambique (4 points).

Battus (5-1, le plus gros score sous Aliou Cissé en phase éliminatoires), le 24 mars dernier au stade Maitre Abdoulaye Wade, les Mambas ambitionnent non seulement de laver l'affront mais aussi et surtout conserver leur deuxième place qualificative à la CAN ivoirienne.

Ce qui donne davantage du piment à ce match prévu ce mardi au Estadio Nacional do Zimpeto qui sera rempli comme un oeuf. «Ici, c'est le Mozambique. Vous devrez vous attendre à une défaite», lance un supporter venu chercher un ticket d'entrée. La tension monte. L'ambiance aussi. Les Mozambicains espèrent prendre part à la prochaine fête du football africain après les aventures de 1986, 1996, 1998 et 2010.

A défaut d'une victoire historique face aux tenants du titre, ils ne cracheraient pas sur un match nul avant leur déplacement à Kigali le 12 juin prochain et une réception du Bénin lors de la 6ème et dernière journée le 4 septembre à Maputo.

Quant aux Lions, Kalidou Koulibaly et Cie veulent rejoindre dès ce soir la Côte d'Ivoire, pays hôte, mais aussi le Maroc qui s'est qualifié sans jouer (il a profité du match nul 2-2 entre l'Afrique du Sud et le Libéria et de la suspension du Zimbabwe et l'Algérie qui a composté son ticket hier, lundi 27 mars, suite à sa victoire (0-1) face au Niger, grâce à Baghdad Bounedjah.