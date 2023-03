Congo-Kinshasa: Fonction Publique - Jean-Pierre Lihau annonce la mécanisation de 23.000 agents au cours du 2ème trimestre 2023

En vue de réduire conséquemment les problèmes liés à la paie des agents de l'Etat, Jean-Pierre Lihau, Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, annonce, à partir du deuxième trimestre de cette année, le début de la mécanisation d'au moins 23.000 agents de la fonction publique.

Dans ce même élan, le ministre a promis aussi de mettre en oeuvre des politiques qui puissent résoudre le problème de taux de fonctionnaires non payés au niveau de l'administration publique.

Aux secrétaires généraux et autres responsables de l'administration publique, le VPM Lihau a rappelé quelques principes de base qui leur serviront d'instructions pour les guider dans la mise en oeuvre de la politique d'inclusion salariale et la transmission des listes d'agents éligibles à la mécanisation. Ce, dans le seul objectif de garantir l'équité et la transparence dans la poursuite du processus de mécanisation jusqu'à la disparition des pratiques louches qui, selon lui, ont pris corps depuis des temps.

Le ministre précise que les listes d'agents à mécaniser doivent impérativement provenir de chaque service utilisateur et être signées par les responsables des services, en l'occurrence, les secrétaires généraux, les inspecteurs généraux-chefs de services, les directeurs généraux des services publics ou tout autre responsable des services énumérés à l'article 2 de la loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État.

Poursuivant son adresse, Jean-Pierre Lihua a demandé aux responsables des services publics de faire preuve de responsabilité, de transparence, d'équité et d'objectivité lors du processus d'établissement des listes d'agents à mécaniser. Il estime que la mécanisation est un droit et ne doit être sujette à aucune forme de discrimination ni à l'exigence d'une quelconque contrepartie, en nature ou en espèce, à priori ou à posteriori. «Tout agent ou cadre qui sera rendu coupable de ces ignobles faits, se verra appliquer la sanction la plus sévère par la loi, sans préjudice des poursuites judiciaires», a prévenu le ministre.

Par ailleurs, quelques critères sont à remplir par tous les agents proposés à la mécanisation dont : Être porteur d'un numéro matricule attribué par le ministre de la Fonction publique pour le régime général et, pour ceux relevant des régimes spéciaux, conformément aux règles et procédures spécifiques y afférentes. A ce titre, note-t-on, les secrétaires généraux et autres responsables administratifs doivent s'abstenir de proposer l'alignement d'agents dits "Nouvelles unités" ; Être régulièrement en activité de service par une commission d'affection de l'autorité compétente et être notifié; Être préalablement déclaré dans le Fichier de référence de l'administration publique (FRAP) et régulièrement recensé, en ce qui concerne les parties du pays déjà couvertes par les opérations y afférentes. Pour les provinces non encore couvertes par l'identification biométrique, l'agent doit être déclaré lors de la remontée des données dans le FRAP.

L'on a précisé que l'alignement au cours de cette opération doit aussi tenir compte de l'ancienneté et de l'assiduité au travail.Fidel Songo