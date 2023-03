Congo-Kinshasa: Après l'annonce de son adhésion à l'Union sacrée - André-Alain Atundu chez Mboso

Après avoir, récemment, professé sa volonté d'abandonner, au nom de la cohésion nationale, son ancienne famille politique, le Front Commun pour le Congo (FCC), pour se ranger derrière le Président Félix Tshisekedi, André-Alain Atundu Liongo était chez Christophe Mboso N'kodia Mpwanga, Président de l'Assemblée nationale, le lundi 27 mars 2023, pour officialiser son adhésion au sein de l'Union sacrée de la Nation.

Alain Atundu dit avoir estimé qu'il était de bon aloi qu'il rencontre le Président Mboso, au vu de sa carrure au sein de l'USN, pour, notamment, recevoir des orientations nécessaires "pour la suite des évènements". Devant la presse, au sortir de l'audience à lui accordée, le Président de la Convention pour la Démocratie et la République (CDR) a affirmé sa détermination à mettre à l'oeuvre toute son expérience politique, longue de plus de deux décennies, au profit de Félix Tshisekedi, pour sauver le pays en ce moment de l'histoire où l'insécurité règne dans l'Est.

«Il est tout à fait normal que je me présente auprès d'une autorité compétente. Et donc, je suis venu voir le Président de l'Assemblée, qui est l'autorité compétente dans le cadre de l'Union sacrée de la Nation pour officialiser mon adhésion et pour recevoir de sa part les orientations nécessaires pour la suite des évènements. Monsieur Atundu a toujours été une figure de proue dans la politique congolaise aussi bien durant le règne de M'zee, durant le règne de Joseph Kabila et, aujourd'hui, durant le règne du Président Tshisekedi.

Une figure de proue ne disparait pas avec le changement de régime. Nous sommes des patriotes, nous sommes des références et avec l'âge, nous devenons des notables. Les notables font toujours l'honneur d'une nation. Le Président de la République a lancé un appel à la cohésion nationale étant donné le défi sécuritaire, le défi de développement de 145 territoires, le défi de gouvernance en combattant la corruption... En tant que patriote, nous ne pouvions que répondre positivement à cet appel qui sort du très fond de l'âme du congolais. Moi, je n'ai pas traversé pour revenir.

J'ai répondu à l'appel du Chef de l'Etat, père de la Nation », a-t-il rappelé. Pour Atundu, "c'est le Congo d'abord et nous devons nous engager à fond, sans réserve pour sauver le Congo, pour que nous puissions retrouver notre dignité et permettre à la république de jouer le rôle de sa vocation naturelle qui est d'être la gâchette de l'Afrique sur tous les plans".

L'Ambassadeur Alain Atundu au panthéon des figures de proue de la sphère politique RD Congolaise

«La situation de l'Est et, même, dans certaines parties de la République, silencieuse, est préoccupante. C'est pour cela que vous avez vu dans la formation de l'actuel Gouvernement, on a fait appel aux figures de proue pour marquer un tournant décisif dans la guerre contre les agresseurs pour la paix en faveur de nos populations», a, d'une voix audible et intelligible, soulevé Alain Atundu.