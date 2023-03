Ile Maurice: Mare-Chicose - Un milliard de plus pour le renouvellement d'un contrat

Le National Environment and Climate Change Fund et la Beach Authority n'avaient pas encore déposé leur état financier audité bien qu'ils aient été sommés de le faire par le bureau de l'Audit le 4 mai 2022. La Solid Waste Management Division (SWMD) du ministère de l'Environnement a attribué un contrat pour la «Construction of Cell 7 and for the Operation and Maintenance of Mare-Chicose Landfill» à une compagnie pour la période de janvier 2014 à novembre 2018 pour la somme de Rs 1 590,4 millions. Le contrat a ensuite été pro- longé quatre fois au cours de la période de décembre 2018 à juin 2021 pour un coût supplémentaire de Rs 393,9 millions.

En outre, trois contrats d'urgence successifs totalisant Rs 645,6 millions ont été attribués au même entrepreneur pour la période juillet 2021 à mars 2023. Le contrat de 59 mois avec l'entrepreneur a été prolongé de 52 mois supplémentaires et avec plus d'un milliard de plus. La va- leur totale du contrat attribué au même entrepreneur a augmenté de la somme initiale de Rs 1 590,4 millions à Rs 2 629,9 millions, soit 65,3 %.

De plus, un nouvel exercice d'appel d'offres pour le «Procurement of Landfill Works for Vertical Expansion of Mare-Chicose Landfill and Operation and Post Closure Management of Cells» a été lancé en décembre 2020. En avril 2022, la Central Procurement Board a conseillé à la SWMD d'annuler la procédure de procurement, étant donné que le dossier d'appel d'offres a été non prescriptif, et de relancer un nouveau processus d'appel d'offres. Depuis, une révision des documents d'appel d'offres est en cours.

À noter que la Solid Waste Management Division a attribué 15 contrats à six entreprises pour le nettoyage des plages publiques de Maurice. Au cours de l'exercice 2021-22, la SWMD a effectué des paiements d'un montant total de Rs 184 millions aux entrepreneurs. Quatre contrats, attribués à deux entrepreneurs pour le nettoyage des plages secondaires dans différents emplacements, avaient expiré et ont en- suite été prolongés pour des périodes allant de huit à 11 mois. Ainsi, l'exercice de procurement pour l'attribution de nouveaux contrats a été indûment retardé résultant en un surcoût de quelque Rs 25,8 millions.

Le bureau de l'Audit recommande que la direction mette en place un mécanisme approprié pour une planification efficace afin de s'assurer que les documents d'appel d'offres soient bien préparés.