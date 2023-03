Ile Maurice: Poursuite criminelle - L'agression d'un inspecteur de police par Celerine «set aside» ?

Y a-t-il eu cover-up dans une énième affaire impliquant Franklin ? Qu'est-il advenu du cas dans lequel Franklin est accusé d'avoir agressé un inspecteur de police affecté à la Criminal Investigation Division de Rivière-Noire ? L'affaire remonte à 2012. Presque dix ans se sont écoulés et, selon nos sources, l'inspecteur n'a jamais été appelé au tribunal pour déposer jusqu'à présent. Les enquêteurs auraient subi des pressions politiques et l'affaire aurait été «set aside».

Franklin, celui qu'on surnomme le boss de Rivière-Noire, aurait été protégé une nouvelle fois pour lui éviter des démêlés avec la justice. Sa proximité avec la police de Rivière- Noire avait été constatée dans une vidéo qui avait fait le tour des réseaux sociaux. En 2022, alors qu'il avait financé le voyage du comédien et influenceur Nico le Mimi, il avait emmené ce dernier visiter le poste de police. L'inspecteur de service, très content de la venue de Nico le Mimi, avait même appelé son épouse pour lui faire voir le comédien. L'épouse, tout sourire, avait aussi reconnu Franklin avec lui.

L'agression de l'inspecteur a eu lieu le 29 avril 2012, quand le poste de police de Rivière-Noire a été pris d'assaut par des habitants de la région, dont Jean Hubert Celerine, armé d'un morceau de bois. Le groupe était mécontent que les limiers avaient arrêté un villageois proche de Franklin pour vol et réclamait de relâcher le suspect. Une prise de bec a éclaté entre Franklin et l'inspecteur. Le self-proclaimed businessman aurait alors agressé l'inspecteur avec le morceau de bois. Franklin avait été arrêté pour «assaulting an agent of civil authority in the exercise of his duty» et avait ensuite été libéré sous caution. Blessé, l'inspecteur avait reçu des soins à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle. Il avait eu le pied plâtré et il attend toujours que justice lui soit rendue.

Depuis, beaucoup de questions font surface. Le dossier est-il parvenu jusqu'au bureau du DPP afin qu'un procès lui soit intenté ? Selon l'article 159 de la Criminal Code Act, «any violence directed against a ministerial officer, an agent of the civil or military authorities or any person entrusted with a public duty, and where committed whilst such officer, agent or person is performing his public duty or where committed in relation thereto, shall be punished by imprisonment for a term not exceeding 2 years and by a fine not exceeding 100,000 rupees».