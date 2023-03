Congo-Kinshasa: Moïse Katumbi lie la contreperformance de TP Mazembe à l'absence du championnat national

Devant la presse mardi 28 mars à Lubumbashi, le président du TP Mazembe, Moïse Katumbi, a justifié la contreperformance de son club en compétitions africaines par l'absence du championnat national.

Moins performant depuis quelques années sur le continent, TP Mazembe, éliminé en champion's League de la CAF et reversé à la Coupe de la confédération, est de nouveau éliminé bien avant même de disputer la dernière journée de la phase des poules.

Avec seulement 3 points en cinq matches livrés, les corbeaux ne peuvent plus rien espérer ; même si l'équipe arrive à battre les Tanzaniens de Young Africans dimanche 2 avril 2023.

Le président du club justifie cette contre permanence par l'absence du championnat national, qui rend moins compétitifs les clubs congolais:

« Nous avons été organisés, mais nous avons été éliminés. Et je crois qu'il faudrait attaquer le vrai problème, c'est le championnat. Les joueurs n'ont pas le temps de jouer, il n'y a pas d'automatisme, il ne faut pas chercher le problème ailleurs, le problème c'est l'organisation de notre championnat. Quel est le résultat que nous attendons sur toutes les équipes du Congo qui jouent les interclubs, ces équipes n'ont pas de championnat et ce dernier n'existe plus dans notre pays ».

Moïse Katumbi assure que la débâcle de Mazembe n'est pas dû à un problème financier :

« On vous a dit que chez Mazembe, on a baissé les salaires des joueurs ou les joueurs ont connu le retard dans le payement ? Nous supportons à l'heure actuelle plusieurs équipes et allez leur poser la question. À l'Académie, nous avons plus de deux molle jeunes que nous supportons. Quand j'ai amené les quatre places africaines au Congo, je n'étais pas gouverneur. Et actuellement, Mazembe n'a pas de joueurs étrangers comme par le passé ».

Il affirme d'ailleurs que depuis deux ans le gouvernement n'assiste plis son équipe. "Tout ce que nous faisons comme dépenses, c'est l'argent d'une seule personne. Qu'on ne vous trompe pas, c'est n'est pas l'argent qui joue sur le terrain et il n'y a pas un seul club au Congo qui dépense beaucoup d'argent comme Mazembe », a poursuivi le président du TP Mazembe.

Il s'est dit tout de même optimiste en l'avenir de TP Mazembe.