Algérie: La vulgarisation des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances thème de journées d'études à Alger

ALGER — La vulgarisation des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, et la mise en place du budget programme au titre de l'année 2023, ont été au centre de journées d'études ouvertes mardi à Alger, en présence du ministre des Finances Laaziz Faïd, indique un communiqué du ministère.

Destinée aux responsables des programmes et ceux de la fonction financière des ministères et des institutions publiques, cette rencontre de deux jours permet "d'expliquer les concepts, processus et méthodes liés à la préparation et à l'exécution budgétaire conformément au nouveau cadre budgétaire prévu par la loi organique n 18-15 du 02 septembre 2018 relative aux lois de finances", selon la même source.

Elle constitue, de plus, une occasion "de fournir des éclairages sur les aspects liés à la maturation et l'inscription des programmes et des opérations d'investissement public de l'Etat, la gestion des opérations des programmes en cours (PEC) ainsi que les modalités d'établissement des actes de gestion budgétaire des dépenses d'investissement et de la délégation de gestion".

A cette occasion, le ministre a réaffirmé l'engagement des services du ministère pour l'accompagnement de tous les secteurs afin de mieux maitriser les concepts, le processus et les méthodes liés à la préparation et à l'exécution budgétaire selon le nouveau mode de gouvernance financière.

Il a indiqué que ce "dispositif contribuera à impacter positivement la mise en place du processus de la réforme budgétaire aussi bien au niveau central que local, tout en appelant les responsables de programme à s'imprégner de ce nouveau mode de gouvernance dans la mesure où la réussite des politiques publiques sectorielles dépend amplement de leur capacité de s'approprier ces nouvelles pratiques de bonne gouvernance", selon le communiqué.

M.Faïd a, d'autre part, a invité tous les intervenants dans le processus budgétaire à consulter le site de la direction générale du budget relevant du ministère, riche en information liée à la réforme budgétaire, tout en faisant part de la mise en place d'un espace d'échange pour la prise en charge de leurs préoccupations.

Il a également tenu a rassurer quant à la disponibilité de son département ministériel "à accompagner les responsables de programme et de la fonction financière dans ce processus pour arriver à une dépense publique de qualité et asseoir une culture de résultats dans la mise en oeuvre des politiques publiques", souligne-t-on de même source.