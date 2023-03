Cameroun: Sénatoriales 2023 - Rapprochement en vue entre le sdf de John Fru Ndi et le RDPC de Paul Biya

La sénatoriale qui s'est tenue sur toute le 12 mars dernier n'a pas encore dévoilé toutes ses facettes. Au-delà de la razzia annoncée du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir, les choix du Social Democratic Front SDF, parti politique et son challenger de toujours suicide des interrogations.

Cela est une lapalissade, la majorité écrasante du RDPC sera consolidée à la suite de l'élection des senateurs de la chambre haute du parlement. Si cette « majorité obese » du parti de la flamme ne modifie pas significativement l'ossature politique du pays issue des dernières élection municipales, législatives et présidentielle, elle vient modifier à coup sur les relations entre les différents partis du landerneau politique.

Notamment, le SDF, principal parti de l'opposition depuis plus de 30 ans. Depuis peu, le parti de john Fru Ndi est entré dans une zone de turbulence, une de plus après celle a connu avec l'éviction de certains de ses « founding fathers » qui a débarrassé le parti de sa substantifique moelle « pouvoir au peuple » L'élection présidentielle de 2018 reste le point culminant de cette rupture entre le peuple et son parti adulé des moments de braise politique des années 90. Un score de 3,35 contre 71,28 pour le candidat du RDPC.

Une fois encore, l'article 8.2 des statuts du parti autoexclu tout militant convaincu d'activité contraire aux idéaux du parti a encore parlé. Un groupe de 34 membres vient d'être exclus du parti par le Communité Exécutif National NEC chapeauté par le chairman Fru Ndi pour activité contraire au parti. Du coup, un imbroglio s'est installé dans le parti. Des voix s'élèvent qui accusent le chairman de vouloir par cet acte se rapprocher de son adversaire de toujours le RDPC. Cependant que lors des élections sénatoriales dans le département de la Mifi par exemple, sur les 59 conseillers du SDF, 57 ont votés pour le candidat du RDPC.

Une situation embarrassante crée le trouble au sein des militants restés fidèles à Fru Ndi. Avec, en toile de fond lancinante « Qui du chairman ou des cadres exclus veut s'allier au RDPC » Et pourtant, les suffrages du SDF dans la Mifi n'entame en rien la suprématie du parti de la flamme dans le département.

La raison est à chercher ailleurs, notamment chez un militant du SDF-Mifi qui s'insurge et appelle « populations de la Mifi, après le RDPC, vous a trahi et les deux se sont maries et préparent le lit à la fraude et le vol à la présidentielle de 2025 »