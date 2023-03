Gambie: « De nombreuses menaces identifiées à l'aéroport par Securiport »

Dans le cadre de la réponse au rapport d'audit sur le sujet très controversé concernant Securiport à l'Aéroport International de Banjul, Mr Sulayman Camara, Conseiller Présidentiel pour la Cybersécurité, a affirmé que Securiport, en collaboration avec les services de sécurité du pays, avait procédé à l'identification de nombreuses menaces à l'aéroport.

« Je peux vous affirmer avec certitude que le mécanisme de Securiport a identifié de nombreuses menaces à l'aéroport en collaboration avec les services de sécurité du pays. Les arrestations réalisées par nos services de sécurité avec l'aide de Securiport à l'aéroport sont nombreuses. Etes-vous informés que Securiport est désormais relié à Interpol et aux Services de Renseignement de l'État (SIS), à la police et à d'autres services de sécurité de notre pays ? Ces services de sécurité sont tous connectés à la base de données », a-t-il déclaré, tout en citant certains mécanismes de surveillance mis en place. Pour des raisons de sécurité, Mr Camara a refusé de donner des détails sur les menaces spécifiques déjouées et sur la nature du dispositif de contrôle et de surveillance à l'aéroport.

Dans un entretien exclusif avec le quotidien The Point, Mr Camara, également secrétaire aux médias et à la communication du Parti Populaire National (NPP), a qualifié le rapport d'audit sur Securiport «d'inachevé », compte tenu du fait que le rapport d'audit « n'inclut nullement la réponse de la direction ».

« Je peux vous révéler que les services de sécurité, en collaboration avec Securiport, ont procédé à une arrestation en 2020. En 2021, ils ont également reçu des informations concernant quatre ressortissants étrangers qui ont ensuite été appréhendés par les services de sécurité. Un nombre important de succès ont donc été accomplis à l'aéroport par l'entremise de Securiport, et ce, en collaboration avec nos propres services de sécurité. Il est de mon avis que l'ancien auditeur général n'a nullement été suffisamment informé sur Securiport et la quantité d'infrastructures qui ont été mises en place à l'aéroport ».

La Gambie n'est nullement le seul pays bénéficiaire des services de Securiport. « Le fait qu'une redevance est réclamée aux usagers pour Securiport n'est aucunement unique à notre aéroport. Ils sont actuellement présents dans de nombreux pays, y compris au Sénégal. Je peux vous affirmer avec certitude que le montant de l'investissement de Securiport à l'aéroport est assez impressionnant »

Le conseiller présidentiel a également parlé du Système Intégré de Contrôle de l'Immigration (IICS) mis en place à l'aéroport. Ce système, a-t-il ajouté, a permis le rehaussement du statut du Département de l'Immigration de la Gambie (GID) au sein de l'autorité de l'aviation.

« Ma présence ici ne répond nullement à un besoin ou désir de défendre Securiport. Cependant, il est de ma ferme conviction que nous devrions chérir et encourager les investisseurs étrangers à venir dans le pays. L'emploi est un défi partout dans le monde. Nous ne devons nullement nous contenter de les attaquer sans connaître les services qu'ils fournissent. Encore une fois, je ne dis pas que tous les investisseurs en fauteuil doivent venir dans le pays, mais tout investisseur qui veut venir dans le pays doit se soumettre aux règles et les règlements du pays », a-t-il déclaré.

Mr Camara, un expert en informatique, a déclaré : « Tout audit conduit de manière compétente et professionnelle doit inclure une réponse de la direction. Un rapport d'audit qui n'inclut pas la réponse de la direction ne peut aucunement répondre aux normes d'équité et de probité. Par conséquent, la direction de Securiport aurait dû être contactée afin qu'un rapport d'audit complet et intégral soit présenté. J'estime qu'il est tout à fait injuste de lancer des attaques et de profaner des calomnies à l'encontre d'une entreprise actuellement présente dans le pays pour y investir massivement. Cette entreprise a procédé à la modernisation des équipements et structures de l'aéroport », a-t-il affirmé.

« En tant que Gambiens, nous devons encourager les investisseurs à venir dans le pays. Partout dans le monde, les gouvernements emploient le moins de personnes car le secteur privé est le plus grand pourvoyeur d'emplois. Nous devons donc encourager le secteur privé à venir participer au développement national ».

« Nous disposons d'un climat politique propice permettant la libre expression des idées et opinions. J'estime que nous devrions critiquer de manière constructive. Nous vivons dans un pays démocratique et il est de mon avis que l'ancien auditeur général a le droit d'exprimer ses opinions. Cela est acceptable. Toutefois, dans ce processus, nous ne devrions pas ternir l'image d'autres organisations sans des preuves à l'appui. Nous avons besoin de créer des emplois dans le pays et nous estimons que de véritables investisseurs étrangers combleront le fossé du chômage dans le pays ».

Il a révélé que Securiport fournit également le "système EJ à l'aéroport". Selon lui, le système EJ permet la libre entrée des passagers dans le pays sans avoir à affronter physiquement les agents de l'immigration.

Concernant la question sur le respect des procédures normales d'attribution de contrat conformément aux règles de la GPPA, Mr Camara a répondu: « Je suis informé qu'il existe ce que nous appelons le "single sourcing", notamment lorsqu'il s'agit de questions de sécurité. Je ne peux m'exprimer au nom de l'autorité chargée de la passation des marchés, mais je suis également informé que l'approvisionnement unique est autorisé dans de nombreux pays ».

