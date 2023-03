Congo-Brazzaville: 40e congrès mondial du diamant - La ministre congolaise des Mines lance les travaux

Le 40e congrès mondial du diamant a ouvert ses travaux le 28 mars, dans la salle Israel Diamond Exchange de la Bourse des diamants de Tel-Aviv, en Israël. Antoinette N'Samba Kalambayi, ministre congolaise des Mines, a eu l'honneur de lancer les activités, en présence du président et du vice-président de la Bourse des diamants d'Israël.

Avant le coup d'envoi proprement dit des travaux, l'assistance a suivi par vidéo projecteur le mot d'encouragement du président de l'Etat d'Israël, Isaac Herzog, et celui de bienvenue du président de la Bourse, Boaz Moldawsky. Elle a eu également droit à un film documentaire mettant en lumière l'expérience et les compétences de l'industrie et du centre de formation pour le traitement et la taillerie des diamants d'Israël depuis 60 ans.

L'organisation prévoit, pour cette semaine adamantine, la reprise officielle des activités de la bourse suspendues depuis trois ans suite à la pandemie de la covid-19, la conférence des présidents de quarante bourses du monde et le lancement d'une nouvelle usine de transformation des diamants de Tel-Aviv.

Signalons que près de mille participants prennent part au 40e congrès mondial du diamant dont le lancement a eu lieu dans le centre d'exposition et de traitement des diamants bruts, en présence de nombreux professionnels des diamants parmi lesquels les exposants, les vendeurs et les conférenciers venus de la Chine, des États-Unis d'Amérique, du Brésil, de la France, de la Belgique, des Emirats arabes unis, de l'Inde et de l'Italie.

La ministre congolaise des Mines, Antoinette N'Samba Kalambayi, en compagnie des chefs des corps des services spécialisés, a eu un entretien privé avec le président de la bourse de Tel-Aviv, Boaz Moldawsky. L'après-midi du premier jour a été consacré à la visite de quelques lieux saints à Jérusalem. La délégation a visité le mont des oliviers, la vieille cité de Jérusalem.