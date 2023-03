Afrique: CAN 2023 - Six qualifiés rejoignent la Côte d'Ivoire

La quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023 décalée en janvier 2024 en Côte d'Ivoire a révélé les premières tendances. Le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud, la Tunisie et le Burkina Faso sont les six sélections qui ont déja validé leur qualification à deux journées de la fin, rejoignant ainsi la Côte d'Ivoire, pays hôte. Il reste encore dix-sept places à disputer pour les prochaines journées.

Les Lions de la Teranga vont défendre leur titre en Côte d'Ivoire. Les champions d'Afrique se sont imposés 1-0 devant les Mozambicains, pour leur quatrième victoire en autant de matches. Le Sénégal compte douze points, largement suffisant pour terminer en tête du groupe L.

Comme lui, l'Algérie a aussi fait un carton plein dans le groupe F. Les Fennecs ont assuré le minimum devant le Niger 1-0, gardant ainsi leur première place avec douze points en quatre journées devant la Tanzanie et l'Ouganda (quatre points) et le Niger (deux points).

Dans un groupe K à trois, le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde, était la première sélection à se qualifier à la CAN. Les Lions de l'Atlas ont respectivement battu l'Afrique du Sud 2-1 et le Liberia 2-0. Leur deux derniers matches de juin et septembre, respectivement contre le Liberia et l'Afrique du Sud, ne leur permettront que de confirmer la première place du groupe. L'Afrique du Sud a aussi validé sa qualification au terme de sa double confrontation face au Liberia. Les Bafana Bafana ont été tenus en échec 2-2 à domicile avant de s'imposer en déplacement 2-1. Ils comptent quatre points et se qualifient en faveur de la règle de la confrontation directe entre les deux sélections.

La Tunisie s'est elle aussi qualifiée dans le groupe J en battant la Libye sur un score étriqué d'un but à zéro, le 28 mars. Les Aigles de Carthage comptent désormais dix points devant la Guinée équatoriale, neuf points. Le Burkina Faso a fait autant en concédant un nul d'un but partout devant le Togo. Les Etalons comptent dix points devant le Cap-Vert (sept points)...

Dans le groupe G, le Mali a manqué une énorme opportunité de se qualifier en s'inclinant 0-1 face à la Gambie qui se relance après deux défaites concédées respectivement face au Congo et au Mali à l'aller. Dans cette poule, les Aigles du Mali sont en ballotage favorable avec neuf points devant les Diables rouges du Congo et les Scorpions de la Gambie ayant chacun six points. Les Congolais ont donc deux finales à disputer, d'abord en juin à domicile face au Mali, puis en septembre en déplacement contre la Gambie pour espérer se qualifier. Eux qui avaient perdu plus qu'un match à domicile face au Soudan du Sud avant de prendre leur revanche doivent gagner leurs deux prochaines rencontres pour éviter les calculs.

Le Nigeria, premier du groupe A avec neuf points, a besoin d'un point lors des deux dernières journées, respectivement contre la Sierra Leone et le Sao Tomé-et-Principe pour se qualifier. Dans le groupe D, l'Egypte et la Guinée (neuf points chacune) pourront compter dans la liste des qualifiés lors de la prochaine journée en cas de match nul entre les deux sélections. La République centrafricaine, deuxième du groupe E avec sept points, est bien partie pour arracher une qualification historique, à condition de battre l'Angola lors de la cinquième journée. Le Ghana, premier avec huit points, peut lui aussi valider son ticket lors de cette même journée en dominant Madagascar.

Madagascar et le Liberia sont les deux premières sélections éliminées au terme de la quatrième journée.