Congo-Brazzaville: Wenge Musica Maison Mère - Sarah Solo vole de ses propres ailes

Egalement chanteuse, la guitariste soliste de l'orchestre mythique de Werrason, Sarah Solo, s'est mise en solo dans l'ambition de créer une formation musicale essentiellement féminine.

La démission de Sarah Solo a cessé d'être une simple rumeur. En plus de la vidéo postée sur les réseaux sociaux où elle confirmait le fait, elle a clairement reconnu le geste sur le plateau du Salon d'Omba, le 26 mars. En effet, face à l'animatrice de Numérica TV, elle a répété sa déclaration d'une semaine auparavant, affirmant : « Je suis capable de mener ma carrière en solo », poursuivant : « Selon la formation reçue dans Wenge Musica Maison Mère, j'ai l'énergie nécessaire pour y prétendre ».

Ainsi prend fin donc une histoire commencée en 2015 et s'ouvre une nouvelle. En effet, résolue de lancer sa carrière solo, elle semble déjà en avoir conçu les contours. A l'antenne, elle a affirmé organiser des répétitions hebdomadaires chaque samedi à Bandal. Et comme pour certifier ses propos, à la demande de son hôte, elle a procédé à diverses interprétations sur son plateau. Sarah Solo a abordé un large éventail de tubes, partant de «Nakei Nairobi » de Mbilia Bel, enchaînant avec « Kadima» et « Likambo na nga na papa » de l'Ok Jazz où elle s'est donnée à coeur joie à faire vibrer sa guitare à la manière de Franco Luambo, témoignant de son passage dans Bana OK, et a achevé sa balade musicale au son de «Est-ce que ? » de Papa Wemba. Littéralement charmée, Omba a de nouveau sollicité la guitariste-chanteuse qui a joué un air de Ferre Gola ainsi que le tube « Mascara (Ya Mado) » de Fabregas.

De chantre à guitariste

L'émission étant à téléphone ouvert, offrant la possibilité aux mélomanes d'écrire des texto, Sarah a reçu de nombreux messages en direct des téléspectateurs. Plusieurs ont suggéré à la guitariste d'intégrer un autre orchestre. L'on a observé qu'à plusieurs reprises, il a été proposé à l'ex-instrumentiste de Wenge Musica Maison Mère d'opter pour la Jet Set de Ferre Gola mais aussi Villa Nova de Fabregas. Sarah a décliné toutes ces offres et précisé qu'elle tenait à voler de ses propres ailes désormais.

Sarah Solo a débuté la musique en 2007, jouant de la guitare au sein de son église. L'apprentissage de la guitare, elle le doit à son oncle paternel, décédé à présent. Déjà chantre à l'époque, elle est devenue aussi guitariste. Ici à Kinshasa, elle a fait partie de l'orchestre de Dakumuda, devenu à ce jour pasteur Christian Kimbukusu, elle y a évolué au côté du soliste kinois Whisky Solo. Cependant, la carrière proprement dite, elle l'a entamée en 2009 en intégrant l'Orchestre Bana OK de Lutumba Simaro. L'année suivante, de 2010 à 2012, elle s'installe à Abidjan où elle s'est mise au coupé décalé et a fait ses preuves aux côtés des grands noms de la musique ivoirienne, notamment Serge Beynaud, Kechevara et même le regretté Dj Arafat. Il nous revient qu'à son retour au pays, en 2017, la soliste a gagné les rangs de Wenge Musica Maison Mère, et a contribué à la réalisation des albums «7 jours de la semaine», «Formidable», le mini album «Contre-Boule» et à plusieurs singles du groupe. Soulignons du reste que Sarah Solo était de la partie lors du très médiatisé concert de Wenge Musica 4x4 de l'année dernière, le 30 juin, au stade des Martyrs.