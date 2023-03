Afrique: Éliminatoires CAN 2024 - Ce qu'il faut retenir des 3e et 4e journées

Entamées le 22 mars par Bénin-Rwanda 1-1, les troisième et quatrième journées des éliminatoires de CAN ont pris fin ce mercredi 29 mars par la même affiche Rwanda-Bénin (1-1). Premiers enseignements : des gros qui ne perdent pas de temps, des petits qui perdent définitivement leurs illusions et d'autres qui gardent encore espoir.

Qualifiés

Auteur d'un carton plein avec quatre victoires en quatre matches, l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie et le Burkina, n'ont pas tremblé dans ces éliminatoires et ont décroché leur ticket à deux journées de la fin. Les Lions et les Fennecs ont été les seuls à réussir le carton plein avec quatre victoires en quatre matches. Les Tunisiens et les Burkinabé restent invaincus et grâce à leurs dix points (3 victoires et un match) ont composté leur billet avant l'heure. Les Marocains ont été pourtant les premiers à s'inviter en Côte d'Ivoire sans même avoir joué leur troisième match. Dans ce groupe de trois, le Zimbabwe étant suspendu, les Marocains, avec deux victoires en deux journées, sont assurés mathématiquement de terminer aux deux premières places. Mais les Sud-Africains ont fait mieux en se qualifiant avec une seule victoire : celle face au Liberia dans la poule de trois qu'elle partage avec le Maroc.

🇧🇫 Le Burkina Faso réserve son billet en Côte d'Ivoire ✈️ Les 'Stallions' font leur 13ème apparition #TotalEnergiesAFCON 🏆 #TotalEnergiesAFCONQ2023 pic.twitter.com/BDCvhPDZtZ-- CAF - FR (@caf_online_FR) March 28, 2023

Éliminés (ou presque)

C'est une nouvelle désillusion pour Madagascar qui avait déjà raté la CAN 2022 après avoir atteint les quarts de finale en 2019 pour sa première et seule participation à une CAN. Après quatre journées, les Barea n'ont inscrit qu'un point dans leur poule et ont dit adieu à la qualification. Le Bostwana non plus ne verra pas le pays des Éléphants. Avec un seul point en quatre journées dans la poule J, les Zèbres ont perdu leurs derniers espoirs de disputer leur deuxième phase finale de Coupe d'Afrique. Leurs voisins du Lesotho ne seront pas non plus du voyage en Côte d'Ivoire avec un seul point et une dernière place dans la poule H. Même sanction pour Sao-Tome-et-Principe, qui n'a jamais participé à une CAN et qui suivra celle de 2024 à la télé, après un pauvre point décroché en quatre matches et surtout 19 buts encaissés.

Avec un point, tout n'est pas encore perdu pour le Togo dans le groupe B, mais les Éperviers n'ont plus leur destin en mains. Il leur faudra battre l'Eswatini chez elle, espérer une défaite du Cap-Vert à domicile face au Burkina lors de la 5e journée et enfin, pour la dernière journée, battre le Cap-Vert par trois buts d'écart pour matérialiser l'exploit. Mission impossible ?

Taming the Indomitable Lions 😉A historic victory for Namibia put them one point away from their fourth #TotalEnergiesAFCON campaign 👏 #TotalEnergiesAFCONQ2023 | @Official_NFA pic.twitter.com/BplzCNLb1c-- CAF (@CAF_Online) March 28, 2023

Si proche...

L'heure de la Centrafrique va-t-elle enfin sonner ? L'espoir est grand pour une première qualification à la CAN après s'être relancée lors de ces deux dernières journées grâce aux victoires devant Madagascar (3-0; 2-0). Les amis Geoffrey Kondogbia sont à une victoire d'une qualification historique : ils verront Abidjan s'ils gagnent à domicile face à l'Angola lors de la 5e journée.

Vainqueur de la CAN en 2012, absentes des trois dernières éditions, la Zambie est proche d'un retour. Deuxièmes de la poule H, derrière la Côte d'Ivoire qualifiée d'office, les Chipolopolos n'ont besoin que d'un point lors des deux dernières journées pour revoir la CAN.

La Namibie peut aussi y croire après son exploit lors de la double confrontation face au Cameroun (1-1 ; 2-1). Dans la poule C à trois, après la disqualification du Kenya, les Brave Warriors peuvent décrocher leur quatrième qualification à la CAN s'ils ne perdent pas contre le Burundi lors de la 5e journée. Même mission pour la Guinée équatoriale qui n'a besoin que d'un point en deux journées pour accompagner la Tunisie en Côte d'Ivoire.

*Les équipes qualifiées après la quatrième journée : Côte d'Ivoire (pays organisateur) Algérie, Tunisie, Sénégal, Burkina Faso, Maroc, Afrique du Sud.

Les équipes éliminées : Botswana, Madagascar, Lesotho, Sao-Tome-et-Principe, Liberia