Afrique: Eliminatoires CAN 2023 - La RDC accroche la Mauritanie dans la frustration

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) ont fait un but partout face aux Mourabitounes, en match de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023, avec l'expulsion injuste du buteur Cédric Bakambu qui s'est du reste vu refuser un penalty.

Frustrés, les Léopards ont accroché, le 28 mars, au stade Cheikha-Ould-Boidiya de Nouakchott, les Mourabitounes de la Mauritanie, en match de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023, mais qui se jouera en 2024 en Côte d'Ivoire. La rencontre est intervenue après la victoire de la RDC, le 24 mars, au stade TP Mazembe de Lubumbashi, sur la même équipe mauritanienne, en troisième journée, par 3-1. Le sélectionneur Sébastien Desabre qualifiait déjà cette partie de « finale » après la « demi-finale » de Lubumbashi. Aussi devait-il proposer une équipe à la hauteur de cette rencontre physique et à forte tension. Car, la Mauritanie tenait à prendre sa revanche après sa première défaite dans ce groupe. Le controversé tunisien Sadok Selmi a donc été au sifflet de ce match haché.

Sébastien Desabre a fait une fois de plus confiance à Joël Kiassumbua dans les buts. Dans le champ, Mukoko Amale, Chancel Mbemba, Merveille Bope et Arthur Masuaku en défense, Aaron Tshibola, Samuel Moutoussamy, Théo Bongonda (remplacé à la 72e minute par Meschac Elia) et Wissa (remplacé à la 72e minute par Glody Lilepo Makabi) au milieu de terrain. Devant, Cédric Bakambu et Aldo Kalulu (remplacé à la 58e minute par Fiston Mayele Kalala). Par rapport au match aller, on a noté l'absence de Gaël Kakuta dans la composition de départ ainsi que de Meschak Elia. Entré en jeu à Lubumbashi, Silas Katompa n'a pas été sur la feuille du match.

Les Léopards ont choisi d'évoluer en contre, laissant la direction du jeu aux Mourabitounes, disposés en 4-2-3-1. Et sur une offensive, Bakambu a ouvert la marque à la 9e minute, sur une passe de Théo Bongonda. Après ce but, les Mourabitounes se sont rués dans le camp congolais, s'exposant de plus en plus. A la 41e minute, Bakambu a récupéré une balle dans le pied d'un défenseur mauritanien, avant de dribbler le gardien de but Niasse. Malheureusement, sa frappe a été interceptée par le bras d'un autre défenseur des Mourabitounes.

L'arbitre Sadok Selmi

Mais l'arbitre tunisien Sadok Selmi a superbement fermé les yeux sur cette action, ne se donnant même pas la peine de consulter le VAR. Après une mainmise sur le jeu, les Mourabitounes ont égalisé à la 57e minute par Mouhamed Soueid d'une frappe somptueuse en dehors de la surface de réparation. Il s'est frayé un boulevard dans l'axe, avant d'armer sa frappe et fusiller le gardien de but Joël Kiassumbua. L'un des temps forts de cette partie a été l'exclusion de Bakambu, écopant d'un deuxième carton jaune imaginaire valant le rouge.

Un défenseur des Mourabitounes a fait une passe en retrait à son gardien de but, Niasse. Ce dernier a pris irrégulièrement le ballon par les mains, alors que Bakambu était à l'affût et sa jambe n'a pas effleuré le portier mauritanien qui déjà, lors du but de Bakambu, avait usé d'un acte antisportif sur le joueur d'Olympiakos, ne s'en sortant qu'avec un carton jaune. Les contestations des Congolais pendant quelques minutes ont été vaines. L'arbitre Sadok Selmi a maintenu sa controversée décision.

Et par rapport à cette largesse arbitrale dont ont bénéficié les Mourabitounes tout au long du match de la part du Tunisien Sadok Selmi, le latéral gauche congolais, Arthur Masuaku, a écrit ceci sur ses réseaux sociaux : « Au-delà du résultat, on aurait peut-être gagné, peut-être pas, ça, c'est le football. Mais des décisions comme celles-ci nuisent à nos compétitions et nos sélections, qui ont déjà assez de problèmes pour en rajouter sur le terrain. Respectez-nous et notre sport. Le gardien prend le ballon à la main sur une passe volontaire en retrait. Cédric ne le touche pas et prend un deuxième jaune en plus. Comment encore accepter ça en 2023 ? ».

Les Léopards ont donc ramené un point de l'enfer de Nouakchott. Ils totalisent quatre points, en quatre matchs, et gardent la dernière place du groupe. Dans l'autre match, le Soudan (6 points) a battu le Gabon (7 points) par un but à zéro. La Mauritanie est troisième avec 5 points. Les deux dernières journées s'annoncent palpitantes en septembre prochain. Les Léopards joueront contre les Crocodiles du Nil du Soudan, à Lubumbashi, avant d'aller défier les Panthères du Gabon, à Libreville.