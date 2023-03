Angola: Les gagnantes de la 1ère édition du National Mulher de Mérito annoncées

Luanda — Les onze lauréates, dans les différentes catégories, de la première édition du Prix national Mulher de Mérito (femme de mérite) ont été annoncées mardi, à Luanda, par l'organisation.

La révélation a été faite par la présidente du jury, Rosa Cruz e Silva, qui a souligné la candidature de 124 femmes, de 15 provinces du pays.

Dans la catégorie Recherche, Cláudia Videira, de la province de Huambo, a gagné, tandis que dans la catégorie Santé, la gynécologue Francisca Paulo, de Cuanza Sul a été lauréate.

Entrepreneuriat et pêche ont consacré Nádia Camate, de Namibe, et Rosalina António, de Cuanza Sul, respectivement.

Les catégories Agriculture, Dépassement, Tourisme et Environnement, Culture et Art, Femmes et Citoyenneté et Économie Bleue ont consacrées, respectivement, Joaquina Francisca, Cuanza Sul, Ema da Silva, Malanje ; Graciete Marta, Cuanza Sul, Maria Fernandes, Luanda, Arlete Borges, Luanda, et Maria Faustina, de Luanda.

Selon Rosa Cruz e Silva, les lauréates ont des projets qui ont un impact sur les communautés où ils se trouvent et dans leurs zones respectives, soulignant que la catégorie Agriculture n'a pas reçu de candidatures.

Les bénéficiaires se verront décerner une mention honorable, un diplôme de mérite et 1,5 million de Kwanzas, lors du gala prévu le 6 avril.

L'événement inédit est une organisation du Ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme réglementée par décret-loi, dans le but d'honorer les femmes qui, individuellement ou collectivement, se sont distinguées dans les domaines les plus divers, l'année précédente