Angola: La certification provisoire du nouvel aéroport se déroule en août

Luanda — La certification provisoire de l'Aéroport international Dr. António Agostinho Neto, en construction, à Luanda, aura lieu en août prochain, avant la date de mise en service de cette nouvelle infrastructure aéroportuaire, prévue pour novembre 2023.

Selon le coordinateur des opérations du nouvel aéroport, José Nóbrega, après cette certification, qui sera effectuée par l'Autorité nationale de l'aviation civile, les autorités angolaises devraient publier les informations essentielles pour la navigation aérienne au niveau international, le 7 septembre, date limite pour la publication de données aéronautiques.

S'exprimant lors de la 8e édition du "CaféCIPRA" qui s'est tenue mardi à Luanda, le responsable a souligné que le processus de certification de cette infrastructure vise essentiellement à clarifier au monde les caractéristiques et la manière de voler en Angola.

A l'occasion, le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, a assuré que le processus de certification de cet aéroport est dûment sauvegardé, avec la création de toutes les conditions requises au niveau international à cet effet.

Ce processus, a-t-il dit, se déroule simultanément avec d'autres activités en cours dans ce contrat, en vue de la pleine exploitation de l'aéroport.

Nommé Aéroport international Dr. António Agostinho Neto, l'infrastructure est située dans la zone de Bom Jesus, dans la municipalité d'Icolo e Bengo, à Luanda.

Il occupe une superficie de 1 324 hectares et aura une capacité de 15 millions de passagers et un volume de marchandises de 50 000 tonnes par an.

L'aéroport 4 de Fevereiro restera opérationnel

Quant à l'avenir de l'actuel aéroport international 4 de Fevereiro, le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, a assuré que cette infrastructure continuera à fonctionner, au service d'autres types d'activités, telles que la maintenance des aéronefs, la formation de professionnels ou la formation des ressources humaines.

"Nous n'avons pas l'intention de fermer ou de désactiver l'aéroport international 4 de Fevereiro, compte tenu de la taille de la ville de Luanda. Par conséquent, les installations de cet aéroport resteront en service, avec leur certification en bonne et due forme et des conditions opérationnelles et de sécurité adéquates », a-t-il ajouté.

Il a également mentionné que l'aéroport actuel servira également à accueillir des vols charters (un modèle d'exploitation non régulier, sans suivre des horaires prédéterminés).