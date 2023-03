Algérie: Le calendrier de distribution et de lancement de projets de logements fixé à travers 7 wilayas

ALGER — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a tenu, mardi à Alger, une réunion avec les cadres du secteur, en vue d'évaluer le déroulement des projets durant le 1er trimestre de l'année 2023 et fixer le calendrier de distribution et de lancement des projets de logement relatif au 5 juillet prochain, a indiqué, mercredi, un communiqué du ministère.

Selon le communiqué, ce calendrier concerne 7 wilayas: Skikda, Bejaïa, Tipasa, Tébessa, Guelma, Constantine et Blida.

La réunion qui s'est déroulée à la salle des conférences de la Banque nationale de l'habitat, a permis d'examiner attentivement le programme tracé pour les sept wilayas incluses dans le calendrier de distribution et de lancement des projets de logement relatif au 5 juillet prochain.

Ainsi, la wilaya de Skikda a bénéficié d'un programme de 36887 logements dans différentes formules (24% non lancés), Constantine de 43783 logements (8,43% non lancés), Tipasa de 82188 logements (5,58% non lancés), Blida de 99530 logements (8% non lancés), Tébessa de 25563 logements (28,92% non lancés), Bejaïa de 63.961 logements (14% non lancés) et Guelma de 23655 logements (24% non lancés).

M. Belaribi a également donné des instructions à l'effet d'insuffler une nouvelle dynamique à ces projets, tout en fixant les perspectives et objectifs à atteindre.

Le ministre a appelé à la nécessité de finaliser les programmes dont le taux de réalisation est de plus de 60%, afin de programmer leur distribution à l'occasion du 5 juillet prochain et de relancer les projets à l'arrêt avant fin mai, avec l'élaboration de rapports détaillés sur les projets pour les soumettre au directeur général de l'Habitat.

Il a insisté sur le suivi de la réalisation des programmes non encore lancés, avant le 30 juin au maximum, suivant un calendrier mensuel et la maîtrise des délais d'études, outre la réalisation des projets sur la base de cahiers de charges qui fixent ces délais.

Le ministre a également enjoint d'établir minutieusement les listes de logements ruraux, en coordination avec les autorités locales, afin d'éviter tout retard dans l'établissement des décisions d'octroi des aides par la Banque nationale de l'habitat, et de retirer toutes les aides attribuées mais non distribuées par les communes pour les réaffecter à d'autres wilayas ayant enregistré des progrès notables dans la concrétisation de cette formule de logement.

M. Belaribi a aussi appelé les cadres du secteur à "la nécessaire coordination entre les différents directeurs locaux pour maîtriser le rythme de réalisation des projets de logements des différentes formules et à l'impératif respect des délais de réalisation des projets, d'autant que l'Etat a fourni et alloué tous les moyens financiers pour améliorer les conditions de vie des citoyens".

Il a, à cet égard, rappelé les efforts consentis l'année dernière et qui ont permis la distribution de près de 400.000 logements en 2022, mettant en avant le grand soutien accordé par l'Etat au secteur de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme du président de la République de livraison d'un (1) million de logements entre 2019-2024.

Le ministre a, par ailleurs, écouté un exposé détaillé sur le programme global de logements à travers l'ensemble du territoire national jusqu'au 31 décembre 2022, qui compte 1.326.174 logements des différentes formules, présenté par le directeur général du logement au ministère.

Selon les chiffres du communiqué, 365.000 logements sont inscrits au titre de l'année 2023, dont 200.000 aides au logement rural et 100.000 lotissements sociaux.