Afrique: Le Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF forme les leaders de demain

Le Championnat Africain de football scolaire de la CAF aura lieu à Durban au début du mois prochain. Cette compétition verra la participation des 14 meilleures écoles (filles et garçons compris) s'affronter pour tenter d'enlever le titre de champion d'Afrique.

C'est une petite révolution sur le continent mais elle aura un énorme impact sur l'avenir du football africain. Cette compétition vise surtout à favoriser l'émergence des dirigeants de demain.

S'adressant à CAFOnline.com, Sarah Mukuna, directrice des Associations Membres, revient sur l'objectif de ce programme et explique comment il a été créé sur le continent.

Pourquoi le football scolaire est-il si important pour la CAF ?

L'un des meilleurs investissements que nous puissions entreprendre pour l'avenir du football sur le continent africain est de consolider notre réservoir de talents à partir de la base. Pour beaucoup d'enfants, cela prend forme dans leurs écoles. Plusieurs stars originaires de notre continent et qui ont atteint le plus haut niveau dans le football, ont débuté leur parcours footballistique à l'école. Ce fut leur premier contact avec le jeu. C'est à partir de là qu'ils ont développé leur passion. Nous pensons qu'il existe de nombreux joyaux, garçons et filles, et nous voulons donner le plus de chance possible au plus grand nombre afin qu'ils tombent amoureux du football et qu'ils montrent leur talent.

Cela ne fait aucun doute que le niveau sera considérablement rehaussé au niveau des clubs et de l'équipe nationale à l'avenir...

Oui, plus vous avez de personnes qui jouent et apprécient le jeu, plus vous avez de chances de détecter les meilleurs talents. Nous voulons que le football au niveau des écoles soit inclusif et offre une plateforme aux jeunes garçons et filles pour montrer leurs compétences sur le continent. Ils peuvent façonner leur avenir à partir du football. Les gens ne peuvent pas briller si les opportunités sont inexistantes. C'est pour cela que nous avons donc créé le Championnat Africain de football scolaire de la CAF. Ce sera très intéressant de voir les nombreux talents qui émergeront dans le futur.

Combien de jeunes ont participé à l'événement inaugural en 2022/23 ?

Quelque 400 000 garçons et filles et plus de 20 000 écoles ont participé à la présente saison. Ce chiffre est déjà très élevé mais nous voulons accroître le nombre dans les années à venir. Il s'agit de participants venant de 41 pays à travers le continent. Cela représente une grande réussite pour la première année. Nous voulons étendre nos activités et faire encore mieux que la première année.

Cette campagne va au-delà du football...

Nous avons développé un certain nombre d'ateliers et de programmes autour du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF afin d'approfondir les connaissances des jeunes joueurs en dehors du terrain. Cela fait partie de African Schools Programme™ qui utilise le football comme point central afin d'avoir un impact positif sur les communautés au sein et autour des écoles participantes. Il y a eu un programme pour les jeunes arbitres et un programme pour les jeunes reporters qui familiarise les jeunes avec les médias. Pendant la première finale continentale à Durban, nous aurons d'autres ateliers pour les arbitres, les entraîneurs et les jeunes intéressés par le secteur des médias. Les écoles sont également un vecteur important de la transmission des valeurs fondamentales de la vie et le football englobe tout cela - le respect, la discipline, le travail en équipe et le fair-play. Ces qualités sont importantes sur et en dehors du terrain et sont de précieux outils que ces étudiants peuvent utiliser tout au long de leur vie.

La Fondation Motsepe a fait un don de 10 millions de dollars pour cet événement...

Oui, et cela montre l'engagement que le Dr Patrice Motsepe et le Dr Precious Moloi-Motsepe ont envers les jeunes de notre continent. Par le biais de la Fondation Motsepe, ils promeuvent l'excellence académique et sportive en Afrique du Sud depuis de nombreuses années. Le concept a été repris et répandu sur tout le continent. Des prix d'un montant total de 2,7 millions de dollars ont été distribués aux écoles lors de la phase zonale du Championnat Africain de football scolaire de la CAF et 1,3 million de dollars supplémentaires seront offerts lors des finales continentales. L'idée est que cet argent soit utilisé par les écoles afin qu'elles améliorent leurs infrastructures et leurs programmes. En faisant cela, elles offriront encore plus d'opportunités aux jeunes joueurs à l'avenir.

Racontez-nous un peu comment se déroulent les matchs...

Il y a huit joueurs de chaque côté et les matchs se jouent sur une moitié de terrain. Les cages sont également un peu plus petites que la norme. Les matchs durent 40 minutes, 20 minutes par mi-temps, avec une pause de 10 minutes entre les deux. Les équipes peuvent utiliser un nombre illimité de remplaçants. Les compétitions chez les garçons et chez les filles verront sept équipes en compétition. Elles seront réparties en deux groupes lors de la phase d'ouverture. Le groupe A comptera trois équipes et le groupe B en contiendra quatre. Ils s'affronteront dans un format simple et les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales. La meilleure équipe du groupe A jouera contre le second du groupe B, et vice-versa. Outre la finale, il y aura également un match pour la médaille de bronze.