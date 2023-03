Sénégal: Boulaye Dia, attaquant des Lions - «Ce sera un match complètement différent»

«Comme le coach l'a dit tout à l'heure, on a pris une option lors du match de vendredi dernier à la maison. On a su faire preuve de combat et on a gagné ce match. On est conscient qu'ici à Maputo ce ne sera pas le même. Ce sera un match complètement différent, il nous reste une séance pour préparer le match, on sait que la physique va dominer et que le Mozambique sera revanchard et ce sera un autre match».

Concurrence au sein de l'attaque

Non ! De la pression non ! C'est vrai que le coach me fait confiance, match après match j'essaye de donner satisfaction, mais de la pression non. On connait tous le potentiel offensif de l'équipe nationale du Sénégal, parmi les présents et ceux qui sont absents. Donc, ce n'est pas de la pression, la concurrence est saine et la concurrence nous pousse à être meilleur. Et le fait d'avoir des coéquipiers qui prétendent à la place de titulaire dans l'attaque, n'est pas du tout mal. On a tous, les qualités pour occuper ce poste donc on va tous en tirer bénéfice en fait