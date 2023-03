Ile Maurice: Spectacle événement - La poésie de Jean Fanchette à dos de cheval, un baume réparateur des âmes

Le spectacle «Equinoxes Poésie, art équestre, chant et piano: quatuor autour de l'oeuvre de Jean Fanchette» propose une expérience sensorielle. Pour revivre l'anthologie du poète psychanalyste, collaborateur de «l'express» dans les années 60, disparu le 29 mars 1992.

Trotter dans les méandres de la mémoire. Celle de Jean Fanchette, poète et psychanalyste (1932-1992). Au pas allongé, parcourir les vers de L'Île Equinoxe, anthologie poétique de Jean Fanchette, parue en 1993 peu après la mort de l'auteur. Rééditée en 2009, en 2016, l'anthologie paraît à nouveau ce mois-ci, aux Éditions Philippe Rey, avec les préfaces du prix Nobel, J.M.G Le Clézio et du poète Michel Deguy. Pour qu'à vive allure, cascadent les émotions de tant d'arts mélangés : art équestre, art lyrique, art poétique, art musical.

C'est une expérience sensorielle que propose le spectacle Equinoxes Poésie, art équestre, chant et piano : quatuor autour de l'oeuvre de Jean Fanchette. Les représentations auront lieu les mercredi 26 avril, jeudi 27 avril et vendredi 28 avril au Domaine de Labourdonnais. Pour nous ouvrir toutes grandes les portes de l'oeuvre du poète né à Maurice, mort en France : la comédienne Anna D'annunzio, l'écuyère Solenn Heinrich (qui a travaillé pendant dix ans avec Bartabas, référence dans l'art équestre), la soprano Fé Avouglan et la pianiste Anna Krempp. Sans oublier le cheval Vinci, entraîné ici par Noémie Barragan de Horse Pro.

Avant Maurice, ce spectacle a été monté une fois à la Columbia University à Paris. C'était avant la pandémie. Il a fallu toute la persévérance de Véronique Fanchette, troisième fille du poète et présidente de l'Association Jean Fanchette (AJF), pour transporter ce projet jusqu'à nous.

Terre natale

Si son histoire apparaît en filigrane dans Equinoxes, Véronique Fanchette souligne que ce n'est absolument pas pour raconter sa propre histoire, mais pour «faire vivre l'oeuvre de mon père à travers quatre artistes».

Emotion pour émotion, Véronique Fanchette - fille de psychanalyste confie : «À la genèse du projet je ne pensais pas y mettre du personnel. J'ai hésité. Mais j'ai compris que cela aiderait à donner de la chair à la promotion de la mémoire de mon père.» Ce père qu'elle a perdu trop tôt. Ce père avec qui elle partage une terre natale, Maurice, où Véronique Fanchette a vu le jour. «J'étais revenue à l'âge de 6 ans, puis à 10 ans. Puis plus du tout jusqu'en 1999, à plus de 30 ans. Je croyais que j'y serais mal à l'aise, mais j'étais chez moi.» Il y a un an, lors d'une visite au Domaine de Labourdonnais, elle tombe en amour devant un manguier géant et son imposante branche basse «de 18 mètres. Je le voulais absolument en fond de scène». Le Domaine de Labourdonnais où auront lieu les représentations, est cet «écrin de patrimoine», au patrimoine que chérit Véronique Fanchette : l'oeuvre de son père.

Pour qu'elle nous donne y une clé : «Quand vous vivez une épreuve, si vous allez vous promenez dans la nature, ou que vous faites place à l'art, cela fait du bien. L'art et la nature nous réparent.» Comme nous traversons tous des épreuves, c'est ce baume universel de l'art et de la nature que Véronique Fanchette souhaite partager avec le spectacle Equinoxes. «Quand on dit poésie, il y a parfois des barrières», reconnaît la productrice du spectacle. «Il y a des souvenirs de choses que l'on a dû apprendre par coeur. Nous voulons montrer que la poésie c'est de la beauté pure. On n'est pas obligé de tout comprendre.»

Ce qui compte vraiment c'est que «tous les sens soient en éveil». Pour vibrer au rythme des poèmes qui évoquent avec force la nature. «Dans la poésie de mon père, il y a deux thèmes importants : l'exil et la nature», décode Véronique Fanchette.

Des partenaires engagés

