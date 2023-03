Ile Maurice: Possession de drogue - Un étudiant jugé coupable après six ans

Six ans après son arrestation, un étudiant a été trouvé coupable par le magistrat Mohammad Ilfaaz Farook Nathire, siégeant au tribunal de Rose-Hill, de possession de drogue et d'avoir conduit une motocyclette sans permis.

L'habitant de Quatre-Bornes avait été arrêté à Sodnac en août 2016 après qu'un passant avait informé les policiers qui étaient en patrouille que l'étudiant avait tenté de lui vendre de la drogue. Quand la police a voulu rattraper le jeune homme, ce dernier a fini par jeter le sachet contenant de la drogue dans un terrain en friche à Sodnac. La police a pu récupérer la substance illicite par la suite.

Cet étudiant en photographie était poursuivi sous une charge de possession de drogue, d'avoir tenté de vendre cette substance et d'avoir conduit une motocyclette sans permis. Ce jour-là, la police effectuait une patrouille dans le quartier de Sodnac quand un jeune s'est approché d'eux pour dénoncer quelqu'un qui voulait lui vendre une substance qu'il soupçonnait être de la drogue. Les policiers ont alors poursuivi leur patrouille dans le secteur et sont tombés sur la motocyclette rouge conduite par l'accusé. Alors que la police l'observait, ce dernier a accéléré et a tenté de s'échapper.

Course-poursuite

En cour, un policier devait raconter que la police avait poursuivi l'accusé qui se déplaçait de l'avenue Goyavier aux Tulipes à grande vitesse, sans même s'arrêter à une ligne d'arrêt. À un moment donné, l'accusé a ralenti et la police a pu s'approcher de lui. C'est là que les policiers ont vu le jeune homme sortir un colis de sa poche et le jeter. Le sachet en plastique contenait quelques gélules de différentes couleurs que l'accusé aurait essayé de vendre au garçon. Interrogé sur le colis, l'étudiant n'avait pas répondu. Lors du procès, il avait toutefois admis avoir conduit une motocyclette sans permis mais devait plaider non coupable pour possession de drogue.

Le magistrat a trouvé qu'il avait été établi selon les preuves versées dans le dossier à charge que le jeune homme était bel et bien en possession de la drogue et avait délibérément tenté de s'en débarrasser pour échapper à la police. Cependant, la cour a trouvé qu'il n'y avait aucun élément pour soutenir l'accusation que l'étudiant tentait de vendre la drogue à une autre personne. La police avait uniquement la version du garçon qui avait rapporté l'incident. «Although the police officers have testified that the boy made a complaint that accused was trying to sell to him illicit substances, court is of the view that the testimony of the police officers was adduced only for the purpose of proving that such complaint was indeed received, not that the complaint was true. Indeed, it would be inadmissible hearsay for the court to rely on the testimony of the police officers to find count 2 proved in the absence of any evidence adduced by the boy, who was not a prosecution witness», a conclu le magistrat. La sentence sera prononcée ultérieurement.