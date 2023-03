Ile Maurice: Police - 142 agents suspendus touchant Rs 50 M de salaires et plusieurs bâtiments sans «fire certificate»

Risque d'évasion détecté lors de la construction du nouveau centre de détention de Piton

Les travaux pour la construction du nouveau centre de détention de Piton ont accusé du retard en raison du Covid-19. Le coût des travaux, estimé à Rs 29,5 millions, a aussi connu une augmentation pour rehausser la sécurité. Des risques potentiels d'évasion et d'attaques contre les officiers ont été détectés lors d'une visite du site, le 21 juin 2021, par des officiers du ministère des Infrastructures publiques, du Service pénitentiaire et de la police alors que les travaux avaient été complétés à Rs 85 %. Ces aspects n'avaient pas été pris en considération lors de la conception du projet. De ce fait, une somme supplémentaire de Rs 1,7 million a été injectée pour rehausser la sécurité. Des fissures dans le bâtiment relevées par les officiers en mai 2022 n'ont toujours pas été réparés.

Indendie des Casernes centrales

Le New Divisional Headquarters à Abercrombie opère sans fire certificate. Le 27 janvier 2022, lors d'une visite des lieux, des représentants de la police et des officiers du ministère des Infrastructures publiques avait noté plusieurs défauts. Le Mauritius Fire Rescue Service (MFRS) avait fait ressortir que les locaux ne répondaient pas aux normes de sécurité incendie et avait recommandé que tous les moyens d'évacuation dans le bâtiment soient faciles d'accès et dépourvus d'obstruction. Le MFRS avait demandé de prévoir des sorties supplémentaires et que 16 extincteurs soient installés. Les mesures correctives n'avaient toujours pas été apportées en août 2022. Le 6 décembre 2022, les procédures étaient toujours en cours pour faire le nécessaire.

Le rapport de l'Audit fait état que des 256 bâtiments occupés par la police, seulement 76 étaient en possession d'un fire certificate en octobre 2022. Quant à l'incendie qui avait ravagé une aile des Casernes centrales en juillet 2022, le bureau de l'Audit a fait ressortir que le nettoyage n'a pas encore été complété. Des articles valant Rs 11,5 millions ont été perdus dans l'incendie.

«Le Barracuda» indisponible huit mois

La National Coast Guard (NCG) dispose d'une flotte de cinq navires, le CGS Barracuda, le CGS Victory, le CGS Vaillant, le CGS Guardian et le CGS Observer. L'efficience des navires de la NCG pour la surveillance de la Zone économique exclusive (ZEE) a été évaluée. Il a été constaté que le nombre de navires n'est pas suffisant pour la surveillance de la ZEE. Un navire est resté bloqué pendant plus de deux ans et un autre a des opérations limitées, tandis qu'un troisième était en réparation pendant huit mois. Le carénage du navire Barracuda avait été effectué du 8 février au 6 octobre 2021. Le bateau n'était ainsi pas disponible pendant huit mois. Ce qui a eu un impact sur la capacité opérationnelle de la NCG en ce qui concerne la surveillance maritime.

Lacune lors du «handing over»

Des pénuries et excédents s'élevant respectivement à Rs 1 114 767 et Rs 78 775 ont été constatés lors d'un exercice de hand over sur un policier à la retraite au département des uniformes et accessoires. Les lacunes ont été attribuées à l'absence d'un handing over approprié.

Coût exorbitant des suspensions

Durant l'année financière 2021-2022, 142 policiers étaient suspendus de leurs fonctions. Au total, ils ont touché Rs 49,6 millions. Ces officiers totalisent 186 délits. De plus, 29 policiers sont accusés de plus d'un délit, et il y a eu plusieurs cas de récidive bien que suspendus de leurs fonctions. Plus de 352 % des infractions faisaient toujours l'objet d'une enquête policière et il y a des cas datant de plus de sept ans. Aucune raison n'est avancée pour expliquer ces retards. Par ailleurs, six officiers ont été licenciés et pendant leur période d'interdiction, ils ont touché Rs 9 millions au total.