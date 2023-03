Cameroun: Les plateformes les plus populaires du pays

L'Ouest africain, et particulièrement le Cameroun, bénéficie de connexions Internet en constante amélioration.

Le contraste est saisissant par rapport à quelques années en arrière et cette innovation et ce grand changement technique représentent de nombreuses opportunités pour une population relativement jeune. Ainsi et à l'instar des autres jeunes générations mondiales, les Camerounais peuvent désormais profiter d'un accès privilégié à Internet et ainsi, de l'accès à des plateformes nécessitant une connexion stable.

Le champ des possibles continue donc de s'ouvrir et c'est ainsi que plateformes de divertissement, de diffusion de séries télévisées ou de jeux deviennent plus qu'une habitude auprès de la population.

Pour ces mêmes plateformes, le continent africain représente lui aussi une grande opportunité pour l'avenir et c'est fort logiquement qu'elles cherchent à se développer au Cameroun et ailleurs. Une ambition partagée localement comme le démontre l'intérêt mis en avant pour plusieurs de ces plateformes. À ce sujet, quelles sont les plus populaires au Cameroun ?

Twitch

L'engouement autour du jeu vidéo ne cesse de grandir dans le monde et la jeune population africaine en est logiquement l'une des raisons. Cette même industrie vidéoludique se voit désormais liée à d'autres plateformes en vogue, à l'image de Twitch.

La plateforme détenue par Amazon est clairement l'un des acteurs majeurs du secteur et aujourd'hui, elle a pris l'habitude de changer les habitudes des joueurs. Au-delà d'une simple partie lancée sur un ordinateur, un téléphone ou une console, on prend également le temps de diffuser ses exploits ou de suivre ceux d'autres joueurs ou personnes devenus sur Twitch, des célébrités.

Cependant, Twitch ne s'apparente plus seulement à l'unique monde du jeu vidéo et a su se développer en interne pour accueillir de nouveaux divertissements et ainsi, une audience encore plus importante sur plusieurs thèmes différents.

Qu'importe l'utilisation que l'on en fait, Twitch reste aujourd'hui l'une des plateformes les plus plébiscitées au monde et cette affirmation est d'autant plus vraie au Cameroun. L'évolution permanente de la plateforme et l'avenir brillant qui lui semble promis laissent pour leur part penser que l'avènement de Twitch ne fait que de commencer.

PokerStars

Grâce à des plateformes comme celle de PokerStars, le Cameroun a lui aussi pu profiter de la folie qui s'est emparée du divertissement en ligne. Discipline oubliée il y a quelques années, le poker, et plus précisément le poker online, ont totalement révolutionné l'activité ludique sur Internet.

Il faut dire qu'en s'adaptant à toutes les demandes des joueurs, en proposant des rappels des règles aux néophytes, mais également l'ordre des combinaisons aux experts, ce genre de plateformes s'assure de convenir à tout le monde.

Aujourd'hui, le poker est donc une discipline fortement plébiscitée, d'autant plus en Afrique de l'Ouest.

Chess.com

Comme le poker, cela fait désormais plusieurs mois que les échecs ont retrouvé une notoriété proche de celle connue il y a quelques décennies. Il s'agit en outre, encore d'une discipline retrouvant une nouvelle ère en grande partie grâce aux plus jeunes générations.

En ce sens, il va sans dire que la population camerounaise est elle aussi, férue de cette activité mêlant réflexion et stratégie. Excellente pour le cerveau, cette activité est particulièrement populaire sur la plateforme chess.com, référence du domaine depuis plusieurs années.

Ainsi, chess.com compte, sur mobile ou sur ordinateur, parmi les plateformes préférées des Camerounais sur le web.

NBA League Pass

On aurait pu mentionner une plateforme SVOD comme celle de Netflix, mais au Cameroun, le sport est roi. Et d'autant plus le basketball avec de grands joueurs NBA intimement liés au pays, à l'instar de Joël Embiid ou Pascal Siakam.

La NBA tout juste citée, cherche à développer sa marque et globalement son sport, sur le continent africain. En ce sens, le Cameroun bénéficie d'un accès privilégié au League Pass, la plateforme permettant la diffusion de tous les matches au sein de la ligue. Sans surprise, il s'agit donc d'un accès particulièrement apprécié par les locaux.