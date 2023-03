Cote d'Ivoire: Amadou Koné - 'Nous aurons une aérogare neuve et une piste d'atterrissage aux normes avant la CAN 2023'

«Nous aurons une aérogare neuve et une piste d'atterrissage aux normes avant la CAN 2023» en Côte d'Ivoire selon le ministre Amadou Koné.

Après une première visite en septembre 2022, le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné était le mercredi 29 mars 2023 à Korhogo pour constater l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et d'installation de l'ILS/DME de l'aéroport de Korhogo. À 10 mois de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023) dont plusieurs phases éliminatoires seront organisées à Korhogo l'une des cinq villes retenues, le taux de réalisation des nouveaux travaux (nouvelle aérogare, extension de la piste d'atterrissage et installations d'Ils) est de 65,70% à la date de 21 mars 2023. Si les travaux ont connu un léger retard du fait du Covid-19, la pression du ministre Amadou Koné lors de sa visite de septembre dernier a permis l'accélération des travaux.

Les travaux de réhabilitation de l'aéroport de Korhogo s'inscrivent dans le vaste projet de modernisation et d'accroissement des infrastructures aéroportuaires du pays et en prélude à l'organisation de la CAN 2023 par la Côte d'Ivoire. Il prend en compte la réhabilitation et la construction des aéroports de Séguéla, Kong, Korhogo et San-Pedro.

Les travaux exécutés à 65,70%

Sur le site des travaux de réhabilitation de l'aéroport de Korhogo ce mercredi 29 mars 2023, le ministre des transports Amadou Koné a pu constater le taux d'avancement des travaux au niveau des aires de mouvement et de stationnement à 30,28 %. La voirie est réalisée à 74,09 %, le parking automobile de 120 véhicules réalisé à 78,50%, l'ensemble des travaux (terrassement et installation de l'ILS/DME) réalisé à 87,60 %, l'aérogare réalisée à 63,80 % et

la clôture de sécurité aéroportuaire à 92,23%. Soit un taux d'exécution globale de 65,70% à la date de 21 mars 2023.

Amadou Koné satisfait de l'état d'avancement des travaux

« Nous avons plusieurs lots. L'aérogare, la voirie, le parking automobile et la piste d'atterrissage. Nous sommes à 80% de taux de réalisation du premier et comptons le livrer au mois d'avril prochain. Pour ce qui concerne la piste, nous serons obligés de fermer la piste d'atterrissage pendant un moment pour accélérer sa réfection. Je suis satisfait en ce qui concerne les indications que j'ai données lors de ma première visite ici et je suis persuadé que nous aurons une aérogare neuve et une piste d'atterrissage aux normes avant la CAN 2023 », a déclaré le ministre Amadou Koné après une visite guidée des nouvelles installations de l'aéroport de Korhogo. À savoir, la Nouvelle aérogare, le Parking automobiles, le Parking avions, le système ILS/DME, les Voies de service et la Clôture de sécurité.