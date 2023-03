Maroc: Londres - Un nouveau palier vers le renforcement des relations parlementaires entre le pays et le Royaume-Uni

Londres — Les perspectives de coopération et le renforcement des relations parlementaires entre le Maroc et le Royaume-Uni ont été au centre de l'agenda diplomatique à Londres, avec notamment la visite d'une délégation du groupe d'amitié parlementaire maroco-britannique.

Cette visite intervient peu après la reconstitution du groupe parlementaire multipartite (APPG) consacré au Maroc, avec l'élection d'un nouveau président pour la première fois depuis 10 ans, en la personne de la députée conservatrice, Heather Wheeler. Le groupe est désormais composé de 25 parlementaires amis du Maroc et issus de différentes formations politiques.

La reconstitution de l'APPG-Maroc vient consolider des relations parlementaires entre le Maroc et le Royaume-Uni qui ne cessent de se renforcer. En effet, plus de quatre visites de parlementaires britanniques ont eu lieu au Maroc l'année dernière, tandis que les groupes d'amitiés se sont constitués dans les deux Chambres du Parlement marocain, ouvrant la voie à la visite d'une délégation de femmes parlementaires marocaines.

Composée de Sahar Abdouh, présidente du groupe d'amitié Maroc-Royaume-Uni à la Chambre des représentants, de Jalila Morsli, présidente du groupe d'amitié Maroc-Royaume-Uni à la Chambre des conseillers et de Zaina Idhali, vice-présidente de la Chambre des représentants, cette délégation a mené une série de rencontres avec des députés et responsables britanniques.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Morsli a indiqué que cette visite intervient suite à l'invitation de Mme Wheeler, notant qu'elle offre l'occasion de mener des entretiens avec de nombreux pairs et députés britanniques et de renforcer "les relations ancestrales entre nos deux civilisations et nos deux peuples qui partagent de nombreuses valeurs communes".

Pour sa part, Mme Abdouh a précisé que durant ces échanges, "nous avons mis l'accent sur le rôle majeur que peuvent jouer les parlementaires marocains et britanniques pour l'accélération des projets stratégiques bilatéraux".

Mme Idhali a, quant à elle, insisté sur le timing opportun de cette visite qui intervient juste après la restructuration des groupes d'amitié, soulignant que cela témoigne de la volonté partagée par les deux pays pour le renforcement de leur partenariat.

Outre les rencontres de travail avec le directeur de la région MENA au sein du ministère britannique des Affaires étrangères, Stephen Hickey, le vice-président de la Chambre des Communes, Nigel Evans, et d'éminents membres de la Chambre des Lords et de la Chambre des Communes, la délégation a pu s'entretenir avec les membres de l'APPG dédié aux femmes parlementaires, notamment pour échanger sur le rôle et la participation de plus en plus soutenus des femmes à la vie politique au Maroc.

De son côté, l'ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, a relevé que "ces rencontres ont été l'occasion de mettre en avant l'élan de développement économique et social que connaît le Maroc sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", soulignant que "ces réformes sont le socle d'un Maroc nouveau, résolu à aller de l'avant et de relever les défis avec sérénité et détermination".

Plusieurs sujets ont été abordés dans ce sens, notamment le progrès réalisé en matière d'égalité des genres, à travers le renforcement de la représentation des femmes aux postes de responsabilité, a-t-il ajouté, notant que le Parlement marocain compte près de 25% de femmes députés, dans des proportions similaires à ce que l'on retrouve au Royaume-Uni.

"Les questions relatives au Nouveau modèle de développement, à la nouvelle réforme en cours de la Moudawana, à la modernisation du système de santé et à la digitalisation de l'éducation et son orientation vers les modèles anglo-saxons" ont également été au coeur des échanges, a détaillé M. Hajoui.

Le Royaume-Uni, avec toutes ses composantes institutionnelles, continue de soutenir et de saluer les réformes engagées par le Maroc dans tous les domaines, notamment celles relatives au renforcement du rôle et du statut de la femme et celles liées à l'éducation et à la jeunesse, a-t-il rappelé.

Par ailleurs, un Iftar a été organisé en l'honneur de la délégation parlementaire marocaine et du nouveau APPG-Maroc à la résidence du Maroc à Londres, donnant à Mme Wheeler et à M. Hajoui l'occasion de mettre en avant la qualité des relations liant les deux Royaumes à différents niveaux, tout en soulignant l'importance de renforcer les relations parlementaires bilatérales et d'instaurer un dialogue constant entre les élus des deux pays.

Avec l'installation de ces groupes d'amitié dans les deux Royaumes, le Maroc et le Royaume-Uni continueront à dérouler un plan d'action ambitieux pour renforcer davantage les relations parlementaires, accélérer l'implémentation des projets structurants Maroc-GB, et renforcer davantage la coopération entre les deux Royaumes et les liens humains qui les unissent, ont-ils ajouté.

Cet Iftar, qui a connu la présence de l'envoyée spéciale du Premier ministre pour la liberté de religion ou de conviction, Fiona Bruce, a également donné l'occasion de mettre en lumière le rôle pionnier du Maroc dans le dialogue interreligieux et son histoire millénaire en tant que carrefour des civilisations et terre de coexistence.