Algérie: Coopération - Attaf examine avec son homologue italien les progrès réalisés

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu mercredi un appel téléphonique de son homologue italien, Antonio Tajani, au cours duquel les deux parties ont examiné les progrès réalisés sur la voie de l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, selon un communiqué du ministère.

"Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a reçu, ce jour, un appel téléphonique de son homologue italien, M. Antonio Tajani, qui lui a présenté ses félicitations à l'occasion de sa nomination à la tête de la diplomatie algérienne", lit-on dans le communiqué.

Intervenant au lendemain de l'entretien téléphonique entre le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son homologue italien, M. Sergio Mattarella, la conversation entre les deux ministres a permis d'"examiner les progrès réalisés sur la voie de l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays liés par un Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération" dont ils célèbrent cette année le 20e anniversaire, indique le texte.

En outre, "et au titre de l'actualité régionale et internationale, les deux ministres ont abordé les questions d'intérêt commun de part et d'autre de la méditerranée, en réaffirmant la convergence de leurs vues basées sur le respect de la légalité internationale ainsi que sur leur ambition partagée de promouvoir la stabilité et la prospérité notamment au Maghreb et au-delà dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne", a-t-on ajouté de même source.