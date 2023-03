Algérie: Ligue 1 Mobilis - CSC-ESS et ASO-MCA, têtes d'affiche de la 21e journée

ALGER — La 21éme journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue ce week-end, et amputée de trois rencontres de clubs engagés dans les différentes compétitions africaines, à savoir le CR Belouizdad et la JS Kabylie (Ligue des champions) et USM Alger (Coupe de la Confédération), sera dominée vendredi par deux chocs majeurs ayant pour théâtre les stades de Constantine et de Chlef.

A Constantine, le CSC (2e - 33 pts), accueillera dans l'après-midi, au stade Benadelmalek, dépourvu de projecteurs, l'ES Sétif (3e - 32 pts) dans un alléchant match à six points, ouvert à tous les pronostics.

Les Constantinois qui viennent d'engager Lyamine Boughrara à la barre technique, en remplacement du démissionnaire Kheireddine Madoui, restent sur une série de quatre nuls consécutifs lors de ses quatre dernières sorties, raison pour laquelle ils sont fermement décidés à retrouver le chemin des victoires pour consolider leur position de dauphin, qualificative à la prochaine édition de la Ligue des champions.

Toutefois, leur mission n'est pas aisée face à "l'Aigle noir" qui vise le même objectif, et qui aspire à enregistrer son 3e succès de rang. Les hommes du coach Bilal Dziri veulent préserver la belle dynamique enregistrée depuis plusieurs journées, grâce aux buteurs de charme Ghiles Guenaoui et le Camerounais Adolf Nkembé.

Une victoire sétifienne ravirait la 2e place à son adversaire du jour, étant donné que les deux équipes comptent le même nombre de matches (19). Au match aller, les deux clubs phares de l'Est algérien s'étaient séparés sur un score vierge (0-0).

L'autre belle affiche de vendredi opposera au stade Boumezrag de Chlef, l'ASO (10e - 25 pts) au MC Alger (4e-30 pts). Les Chélifiens, qui ont concédé la défaite devant l'ESS (1-0) après une belle série de quatre matchs sans défaite, ne jurent que par la victoire pour s'éloigner quelque peu de la zone de turbulences.

Pour le "Doyen", ce sera la première sortie officielle de l'entraîneur Patrick Beaumelle depuis son arrivée à la barre technique. Les "Vert et Rouge" qui comptent deux matches en retard, sont appelés à bien gérer cette périlleuse sortie, programmée dans l'après-midi, s'ils veulent monter sur le podium. Pour y parvenir, ils misent beaucoup sur leur dernière recrue du mercato hivernal, Ali Haroun, auteur d'un doublé face au RC Arba (3-1) pour sa première sortie.

A Magra, se déroulera une rencontre avec un air de derby entre le NCM (13e - 23 pts) et l'US Biskra (7e - 27 pts). La formation locale qui compte deux matches en moins, et toujours en course en Coupe d'Algérie, n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, vu sa position au bas du classement. La victoire est impérative pour le NCM, qui reste difficile à manoeuvrer "at home".

A El-Bayadh, le promu MCEB (12e - 19 pts) et le RC Arba (10e - 25 pts), mal positionnés au classement général jouent un véritable match de survie. Le moindre point récolté aura son pesant d'or, les locaux, profitant de l'avantage du terrain, partiront favoris devant une équipe de l'Arba qui voyage mal.

Une seule rencontre est au programme samedi qui mettra aux prises,l'USM Khenchela (7e - 27 pts) au Paradou AC (14e - 17 pts). Les Khenchelis, qui comptent 10 points d'avance sur les Pacistes, n'ont pas droit à l'erreur devant leur public. En revanche, les "Jaune et Bleus", sur la corde raide, sont condamnés à gagner pour sortir de leur inconfortable position dans laquelle ils se débattent depuis le début de la saison.

Les rencontres de la 21e journée de Ligue 1, CR Belouizdad-JS Saoura et JS Kabylie- HB Chelghoum Laid, initialement prévues le 1er avril sont décalées au mercredi 5 avril soirée, alors que le match USM Alger - MC Oran a été reporté à une date ultérieure.