Soudan: MLa mssion de l'UNTAMS rencontre une délégation de femmes de la liberté et du changement

Khartoum — Une délégation de femmes de la liberté et du changement a rencontré mardi le Comité de développement des femmes de la Mission intégrée des Nations Unies d'assistance à la Transition au Soudan (UNTAMS) au siège de la mission à Khartoum, à la demande de l'unité de genre de la mission UNTAMS.

La réunion a discuté le mémorandum présenté par les femmes des organisations politiques et professionnelles, qui contient des réserves sur le discours du chef de la mission UNTAMS, Volker Perthes, le Décembre dernier.

Le mémorandum inclut également la position des femmes politiques et des syndicalistes sur le processus politique et la façon dont la mission UNTAMS s'est acquittée de la question de genre du processus politique et les parties soutenues par celui-ci.

Les deux parties ont apprécié la discussion et ont convenu d'une planification appropriée pour soutenir le processus politique en élaborant des plans stratégiques menant à l'étape des élections à la fin de la période de transition.

Un certain nombre de propositions ont été mis en place pour traiter les défis rencontrant le travail conjoint au cours de la période passée, tels que la communication et le bénéfice de l'expertise et de l'aide technique.

Les deux parties ont convenu de continuer la coordination pour soutenir les efforts visant à renforcer la présence des femmes dans le processus politique et les structures de pouvoir transitoires, et à les impliquer dans les positions souveraines et constitutionnelles et les différents niveaux de pouvoir pour assurer la participation active des femmes dans la transition civile démocratique, réaliser le progrès dans le dossier des droits de la femme, et atteindre les objectifs de la Glorieuse Révolution de Décembre.