Soudan: Conclusion de l'atelier sur la réforme sécuritaire et militaire

Khartoum — L'atelier de travail sur la réforme de sécurité et militaire a conclu ses activités Mercredi soir dans la salle de l'amitié à Khartoum.

L'atelier était la dernière des activités de la phase finale du processus politique, qui a porté sur les questions et le développement de la réforme de l'institution militaire vers la construction d'une armée nationale unique visant à protéger l'État Soudanais et à maintenir sa sécurité et sa stabilité.

L'atelier visait, selon le communiqué lu par le porte-parole du processus politique, Ingénieur Khaled Omar Youssef, de discuter le processus de réforme de sécurité et militaire dans le but de développer les bases, les principes et les visions convenus de la réforme, l'intégration et la modernisation des institutions militaires et de sécurité, qui renforcent la transition démocratique, la suprématie de la loi et l'adhésion aux normes du droit international, ainsi que le développement des capacités des organes réguliers pour protéger la patrie et sa souveraineté nationale.

L'atelier visait également à jeter les bases pour la construction d'une stratégie nationale qui renforce et soutient le développement politique dans le pays à la suite de la Glorieuse Révolution de Décembre. La confiance des citoyens dans les organes réguliers est également rétablie et les relations civiles et militaires sont renforcées pour réaliser la stabilité, la paix juste, la démocratie et le développement durable dans le pays.

Des représentants des forces politiques signataires de l'accord-cadre et des leaders des forces régulières ont participé à cet atelier, ainsi que le mécanisme tripartite et des représentants du corps diplomatique, en plus de 300 participants de tous les secteurs visés.