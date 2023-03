Angola: L'Angola doit mieux explorer le mécanisme AGOA, selon Victor Fernandes

Luanda — Les niveaux de production de divers biens dans le pays permettront de surmonter la faible adhérence aux exportations vers les États-Unis d'Amérique (USA), dans le cadre du mécanisme de croissance et d'opportunités en Afrique (AGOA), a considéré, mardi, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Victor Fernandes.

Selon le responsable, le secteur des affaires angolais a peu profité de l'AGOA, un mécanisme qui permet aux pays africains d'exporter vers les États-Unis, avec des exemptions ou des taux extrêmement bas.

À cet effet, il y a un besoin d'assistance technique et de formation pour la communauté nationale des affaires, dans les questions liées aux barrières non tarifaires existant sur le marché américain, qui sont le plus grand obstacle pour les opérateurs nationaux.

S'exprimant lors de la "Formation pour le renforcement des capacités sur le processus d'exportation, dans le cadre de l'AGOA", promue par les Agences d'investissement privé et de promotion des exportations d'Angola (AIPEX) et l'Agence américaine pour le développement international (USAID), Victor Fernandes a souligné l'AGOA comme un instrument fondamental pour l'Angola afin de parvenir à un développement durable à court terme.

«L'Angola a plus de six mille produits éligibles à l'exportation vers les États-Unis, mais, pour des raisons techniques, cette transaction est résiduelle dans l'AGOA. Il est donc important de renforcer le rôle des attachés commerciaux, de créer un environnement favorable au secteur privé et d'assumer l'exécution du programme AGOA », a affirmé le ministre.

En ce sens, le dirigeant a indiqué qu'il est nécessaire de renforcer la main-d'oeuvre qualifiée, la capacité de production, d'améliorer la qualité, afin de répondre aux demandes du marché méricain.

A l'occasion, le représentant de l'Agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international (USAID), William Butterfield, a déclaré que l'AGOA offre d'énormes opportunités pour l'Afrique, en particulier pour l'Angola, mais qu'il faut savoir pour surmonter les apparentes difficultés techniques.

Pour cette raison, précise le leader américain, l'USAID, en partenariat avec l'AIPEX, commencera à fournir aux hommes d'affaires angolais des services de conseil et de formation technique avec des solutions durables pour la meilleure utilisation de ce mécanisme commercial.

« Les États-Unis continueront à soutenir les efforts de l'Angola pour diversifier l'économie », a réaffirmé le dirigeant de l'USAID en Angola.

De son côté, l'administrateur de l'AIPEX, José Sala, a estimé que l'exportation des produits nationaux était naissante, notamment dans le domaine de l'agriculture.

"Seules deux entreprises exportent vers les Etats-Unis d'Amérique, l'une de café et l'autre de produits alimentaires transformés", a révélé le responsable de l'AIPEX.

L'administrateur comprend que le faible volume des exportations vers les États-Unis est lié au niveau élevé de la demande de qualité des produits et aux barrières techniques des non-tarifs, un fait qui décourage les hommes d'affaires nationaux.

Pour cette raison, explique l'administrateur, il est nécessaire de fournir aux hommes d'affaires angolais des connaissances sur la façon d'exporter vers les États-Unis.

L'USAID soutient des activités visant à améliorer l'environnement économique aux niveaux macro et micro. Il soutient également le Programme de développement et de financement de l'agriculture.

L'AGOA est un mécanisme qui permet aux pays d'Afrique subsaharienne d'avoir des produits éligibles, dont l'Angola, pour les aider à croître et à diversifier leurs exportations vers les États-Unis, que ce soit dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie et de la construction.