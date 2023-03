Gabon: Le chef de l'Etat réceptionne l'équivalent de deux ans de stock de médicaments pour les hôpitaux partout dans le pays

Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba s'est rendu ce mercredi à l'Office Pharmaceutique National (OPN) pour y réceptionner 22 conteneurs renfermant l'équivalent de deux ans de stock de médicaments destinés à alimenter les pharmacies hospitalières des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) .

Chacune des neuf provinces du pays en bénéficiera ce qui permettra à la fois de renforcer la disponibilité en médicaments essentiels et d'en diminuer significativement le coût final pour les populations, leur conditionnement étant effectué dans le cadre hospitalier.

Les médicaments concernés sont ceux destinés à soigner les pathologies les plus courantes. Il s'agit à la fois d'antipaludiques, antibiotiques, électrolytes, anesthésiques, antalgiques, anticoagulants, antiseptiques, anti- inflammatoires mais également de sérums et de vaccins.

Ce stock de médicaments et produits de santé sera complété au cours du second semestre 2023 par une seconde vague de réapprovisionnement.

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à répondre aux besoins les plus essentiels en santé des populations dans l'ensemble du pays et assurer l'égalité dans l'accès aux soins et produits de santé partout sur le territoire.

Voulue et initiée par le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, cette stratégie vise à renforcer les capacités sanitaires partout sur le territoire afin d'assurer une rapidité et une qualité de soins optimales. Globale, elle couvre la totalité des aspects du domaine de la santé :

les médicaments, la construction et la réhabilitation d'hôpitaux et centres de soins, la formation des personnels dans le secteur hospitalier comme en ambulatoire jusqu'à la prise en charge financière des actes de soins via l'extension de l'assurance-maladie à travers la couverture santé universelle.

C'est dans le cadre de cette stratégie nationale que seront lancées en mai prochain dans plusieurs localités du pays des missions médicales axées sur la médecine générale.